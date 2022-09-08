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人間有溫情！長腿正妹扶老奶奶過馬路 網友讚：人美心更美
只要仔細觀察，可以發現社會上處處充滿溫暖。近日有網友在等紅燈時，發現有一位年輕女孩主動攙扶行動不便的老奶奶過馬路，讓許多網友大讚「真是人美心也美」。
原PO在爆廢公社發文表示，在等紅燈的時候看到一位老奶奶要過馬路，對向出現了一位女孩，她走向前攙扶老奶奶過馬路，看到這一幕，原PO直呼「我覺得她是全世界最美的女孩」。
他補充，最近新聞上充斥太多詐騙、對立、仇恨、暴力等負面訊息，並認為這種善良必須被大家看見，社會上還是有溫暖的。
許多網友紛紛留言，「人美心善」、「好善良又好美的女孩」、「就是需要多一些這種正能量」、「年輕人有愛心，國家社會有希望」、「好人一生幸福、祝福平安喜樂」。
不過也有網友表示，「搞不好結果那是她阿嬤」、「結果是自己的奶奶」、「我也這樣做過，卻沒人說我是最帥的男人」、「為了合理看妹子衍生出的溫馨認同實在太暖了」、「老太太：我好不容易才剛走到一半，妳幹嘛又把我牽回來啦」。
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