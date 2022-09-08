他留言「這一句」遭陳時中封鎖 網酸：30年後解封

台灣九合一縣市長選舉將在11月底投票，民進黨的陳時中也將角逐參選台北市市長。不過近日卻有網友發文抱怨，自己僅是在陳時中的推特(Twitter)下留言，卻遭到封鎖，令他不知道該如何是好。

有網友在Dcard發文表示，昨天在陳時中的推特底下留言：「請讓人民知道高端效用如何！」結果就被封鎖了。

由於先前衛福部將疫苗採購相關決策過程、會議紀錄、採購金額以「密件」封存30年，必須等到140年2月25日才能解密，有網友開玩笑回答原PO表示「安啦，30年後就會解鎖了」。

另有網友安慰表示，「也不是陳時中本人封鎖你的，是競選團隊的推特小編」、「有點年紀的政治人物，他們的帳號都不是自己經營」、「我之前在國民黨和民眾黨的文下面留『傻眼』，然後就被兩個黨封鎖到現在」。

不過也有網友批評，「政治人物還要封鎖酸民，不是都是你未來的子民嗎」、「台灣不是號稱民主自由？」、「他推特小編這樣搞真的很敗好感欸」、「這樣感覺好小心眼」、「就不敢面對問題，只會一直『我負責』」。