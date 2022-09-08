鳳梨酥放1小時紙巾變「半透明」 網友驚呼：這就是美味的秘密

中秋節將至，不少人都會吃吃月餅、鳳梨酥、蛋黃酥的糕點應景，不過，這些中式糕點的熱量可不容小覷。近日一名網友在Dcard論壇分享自己在上班時獲得了一塊鳳梨酥，沒想到用紙巾包著一小時後，竟出現令人「罪惡」的變化。

PO文的網友表示，自己前幾天下午在辦公室拿到一塊裸裝的名店鳳梨酥，但當下剛好在忙，於是將鳳梨酥用廚房紙巾包好放在一旁，想著等等有空再吃。

沒想到過了半小時，包裹著鳳梨酥的廚房紙巾上已出現大大小小的油漬，再過半小時，紙巾已呈現「半透明」，吸滿鳳梨酥外皮的油脂，不過原PO最終還是開心地吃完鳳梨酥：「減肥都是明天的事 。」

其他網友也解密，「口感越酥，油脂越多」、「那種會瘋狂掉屑屑油都沒在客氣的加」，也有不少人分享若把蛋黃酥包紙巾吸油同樣會出現一大片油漬，「蛋黃酥也是⋯氣炸完更多油爆出來都吸不完」。

鳳梨酥放在廚房紙巾上超會吸油。圖擷自 Dcard

營養師高敏敏先前也在臉書分享中秋節應景糕餅的熱量，一顆豆沙蛋黃酥的熱量高達234大卡，相當於0.8碗白飯，也等於吃進了1.8顆方糖和0.8匙的油；一塊鳳梨酥熱量約200大卡，等於0.7碗白飯，也可換算成3.1顆方糖加上0.6匙的油。