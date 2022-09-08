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飯糰加熱才是王道！ 網友激推正確吃法：海苔酥脆、香氣炸裂
超商的三角飯糰放在冷藏架上，總覺得冰冰的不好吃嗎？近日有網友在Dcard分享超商御飯糰的「正確吃法」，表示將包有海苔的三角飯糰放進烤箱烤，簡單的步驟就可以讓飯糰變得超級美味。
原PO建議，要製作「烤飯糰」可以選擇口味較重、以辣味、醬汁調味的飯糰，例如泡菜燒肉、蒲燒鰻或是拿來示範用的香辣蟹口味。拆開包裝後直接原封不動放入烤箱內烤3至5分鐘就完成了！
打開烤箱首先會聞到撲鼻而來的香氣，外層的海苔會變得十分酥脆，「咬下去咖滋咖滋的」。除此之外，飯糰經烤箱加熱後原有的醬汁香味就會當場「炸裂」，海苔香氣也會被激發，吃起來更加濃郁美味。
原PO提到，烤過的飯糰唯一的缺點就是會變得很燙，一定要墊些衛生紙或練過鐵砂掌才拿得起來。
網友留言表示看起來真的很好吃：「香味都從我螢幕跑出來了」、「之前也有拿去烤過一次 真的會香氣炸裂！」，也有許多人分享自己不吃冷飯糰：「微波爐按1加熱10秒，很快也很好吃」，缺點是海苔容易濕掉而沒有酥脆口感，「用烤的會熱，海苔不會濕軟。純粹是微波爐比較快，不然在味道上用烤箱肯定更好吃。」
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