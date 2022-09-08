快訊

西工遭駭 曾是殲20總設計師的母校 若真是美所為也不稀奇

衝這3國買iPhone 14！這裡便宜到賺1張廉航來回機票

有你嗎？網列iPhone 14換機潮「四大族群」 苦主哭了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飯糰加熱才是王道！ 網友激推正確吃法：海苔酥脆、香氣炸裂

聯合新聞網／ 綜合報導
網友推薦超商飯糰「正確吃法」，要將飯糰放入烤箱內烘烤3至5分鐘。圖／7-ELEVEN提供
網友推薦超商飯糰「正確吃法」，要將飯糰放入烤箱內烘烤3至5分鐘。圖／7-ELEVEN提供

超商的三角飯糰放在冷藏架上，總覺得冰冰的不好吃嗎？近日有網友在Dcard分享超商御飯糰的「正確吃法」，表示將包有海苔的三角飯糰放進烤箱烤，簡單的步驟就可以讓飯糰變得超級美味。

原PO建議，要製作「烤飯糰」可以選擇口味較重、以辣味、醬汁調味的飯糰，例如泡菜燒肉、蒲燒鰻或是拿來示範用的香辣蟹口味。拆開包裝後直接原封不動放入烤箱內烤3至5分鐘就完成了！

網友推薦可將飯糰放入烤箱內烘烤，美味程度瞬間提升。圖擷自Dcard
網友推薦可將飯糰放入烤箱內烘烤，美味程度瞬間提升。圖擷自Dcard

打開烤箱首先會聞到撲鼻而來的香氣，外層的海苔會變得十分酥脆，「咬下去咖滋咖滋的」。除此之外，飯糰經烤箱加熱後原有的醬汁香味就會當場「炸裂」，海苔香氣也會被激發，吃起來更加濃郁美味。

原PO提到，烤過的飯糰唯一的缺點就是會變得很燙，一定要墊些衛生紙或練過鐵砂掌才拿得起來。

網友指出，雖然烤完的飯糰從照片上看不出差異，但當飯糰從烤箱拿出時就可聞到撲鼻而來的香氣。圖擷自Dcard
網友指出，雖然烤完的飯糰從照片上看不出差異，但當飯糰從烤箱拿出時就可聞到撲鼻而來的香氣。圖擷自Dcard

網友留言表示看起來真的很好吃：「香味都從我螢幕跑出來了」、「之前也有拿去烤過一次 真的會香氣炸裂！」，也有許多人分享自己不吃冷飯糰：「微波爐按1加熱10秒，很快也很好吃」，缺點是海苔容易濕掉而沒有酥脆口感，「用烤的會熱，海苔不會濕軟。純粹是微波爐比較快，不然在味道上用烤箱肯定更好吃。」

超商 Dcard

延伸閱讀

臉書網友怨「60元便當超貴」 網見照片懷疑反串：太佛心了吧

回娘家烤肉人多！她熱心分配位子被狂虧 媽下秒「驚人舉動」全場笑翻

男不解烤肉為何要帶「一便宜食材」 網大讚：有搭配超好吃

男友劈腿被抓包！掃地機器人成「抓姦神器」 她驚見陌生耳環、毛髮

相關新聞

飯糰加熱才是王道！ 網友激推正確吃法：海苔酥脆、香氣炸裂

超商的三角飯糰放在冷藏架上，總覺得冰冰的不好吃嗎？近日有網友在Dcard分享超商御飯糰的「正確吃法」，表示將包有海苔的三角飯糰放進烤箱烤，簡單的步驟就可以讓飯糰變得超級美味。

社區群組成許願池！1F要放「碾米機」 內行曝1招解決：一半人會閉嘴

不少大樓都會設立社區群組，供住戶可以反應社區的問題，讓管委會加以改善。一名網友買了預售屋，今年蓋好入住後加入社區群組，結果卻發現社區群組是「許願池」，於是他分享在群組看到的「奇葩要求」，吸引不少網友熱烈討論。

回娘家烤肉人多！她熱心分配位子被狂虧 媽下秒「驚人舉動」全場笑翻

中秋節要到了！不少人會趁著連假團聚烤肉，最近有一名女網友表示，最近回娘家烤肉的時候，因為人數超過10人，但桌子很小，所以就不自覺的開始幫大家分配位子，沒想到媽媽從屋內走出來時，也開始做了一模一樣的事，讓大家瞬間笑翻，直呼「基因真不是開玩笑的」。

疑偷電！郵局電動車插座接「大同電鍋」網傻眼：行走的廚房?

大同電鍋是台灣家庭必備的煮飯好物，家裡有大同電鍋不稀奇，但是大同電鍋出現在路邊，就很少見了。有網友在臉書粉絲團《路上觀察學院》貼出了一張照片，只見路邊有插座，竟然插著一只大同電鍋，「第一次看到有人在路上煮飯，行走的廚房」。

店內物品失竊誰負責？員工遭要求全額賠償 律師：恐違法

店家、賣場偶而會有小偷光顧，常令業者相當頭痛，但失竊的物品該由公司、店家自行吸收，還是員工賠償？有網友在Dcard上表示，自身在混合式3C店家服務，近日因高價藍芽耳機遭竊，高層卻要求員工賠償，令原PO覺得非常不合理。法律諮詢服務網鄧湘全律師表示，除非可以證明店內損失是因為員工故意或過失造成，否則不可以要求員工賠償。

打不出來！「焦糖、小智」成陳時中後援會LINE社群敏感詞 成員傻眼

北市議員徐巧芯日前在臉書揭露「陳時中2022市長競選辦公室」的通訊錄，指出陳時中社群網路部的頭牌是焦糖陳嘉行。有網友貼出數張LINE社群「陳時中-台北後援會」成員對話，發現「焦糖」、「小智」等詞不能輸入，驚訝「焦糖變成敏感詞了」，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。