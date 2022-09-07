店內物品失竊誰負責？員工遭要求全額賠償 律師：恐違法

店家、賣場偶而會有小偷光顧，常令業者相當頭痛，但失竊的物品該由公司、店家自行吸收，還是員工賠償？有網友在Dcard上表示，自身在混合式3C店家服務，近日因高價藍芽耳機遭竊，高層卻要求員工賠償，令原PO覺得非常不合理。法律諮詢服務網鄧湘全律師表示，除非可以證明店內損失是因為員工故意或過失造成，否則不可以要求員工賠償。

原PO說明，自身服務的店內以販售3C產品為主，地點屬於賣場內的開放式店家，忙碌時人手相當不足，僅三個員工輪班，日前店內展示的高價耳機不幸被偷，高層卻要求員工賠償。

他表示，薪水也才25k，多賠幾次，好幾天都白做了，甚至東西不見先前已賠償過多次，但這次事件讓他非常想要離職。

令原PO無奈的是，處理客人問題時難以兼顧，遠在門口的高價展示品遭竊更是防不勝防。他補充，總店支援的前高層知情後卻向員工表示，只能請員工自己小心。

根據法律諮詢服務網鄧湘全律師表示，勞基法第26條規定：「雇主不得預扣勞工工資作為違約金或賠償費用」，除非店長高層可以證明店內損失是因為員工故意或過失而造成，否則不能請求員工加以賠償。

不過，鄧湘全也補充依據民法第220條第一項規定「債務人就其故意或過失之行為，應負責任」，因此，若員工故意或過失而致僱主受到具體損害，雇主可以主張抵銷權，而扣減勞工薪資。

許多網友紛紛表示，「東西不見要員工賠錢，違法了，先檢舉加離職比較實在」、「先備份監視器畫面證明不是你們偷的」、「誠心建議你截圖證據去檢舉，公家單位有勞基法方面的律師可以免費諮詢」、「外面隨便都有28K，直接離職比較快」、「公司沒有防盜措施就很扯了」。