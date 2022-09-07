「平常吃叫海產...宴客才是海鮮」醫挺楊丞琳：她說的是貧窮的滋味

女星楊丞琳日前在中國大陸講了一句「吃海鮮是奢侈的在那」，在台灣引發爭議。醫師沈政男有感而發，以「貧窮的滋味」為題發文，認為楊丞琳的意思是「小時候家裡窮，吃不起海鮮。也就是，海鮮是一種貧窮的滋味，長大後只要吃到，就會想到小時候那段困苦的日子。」

沈政男指出，在過去的年代，很多食物都代表「貧窮的滋味」，例如麻薏、地瓜稀飯、蘋果、哈姆、汽水。麻薏、地瓜稀飯以前是窮人常吃食物，而蘋果也是要生病，才有機會吃到，汽水、哈姆(台式火腿)是宴客喝喜酒、逢年過節才吃的到的奢侈品。

圖為地瓜稀飯示意圖。報系資料照

沈政男表示，他小時候辦桌不像現在都是海鮮，只要有大封(三層肉)、炸雞翅、米糕、雞湯，就是人間美味。台灣人常吃海鮮，確實是比較後來的事情，因為，就真的比較貴，而且貴很多啊！

沈政男看到網友們在臉書上分享鍋燒麵有白蝦，虱目魚、蛤仔湯、炸魷魚等，回嗆女星「吃海鮮哪裡奢侈？」沈政男反問，「你敢拿白蝦、虱目魚、蛤仔湯、炸魷魚來宴客嗎？」在他定義裡，「海鮮是可以宴客那種，平常吃的只是海產。」

沈政男坦言，台灣四面環海，台灣號稱海鮮王國，其實除了便宜的魚種，台灣人平常吃海鮮並不多，因為，就是不便宜。「你上次吃到螃蟹，是什麼時候的事了？」、「你到街頭的快炒店，有海鮮水族箱那種，請問如果是家庭聚餐，你會點貼著『時價』的螃蟹嗎？」沈政男表示，點開外送平台，搜尋海鮮，店家也會很少，「因為海鮮就是比較貴嘛！」

楊丞琳表示早期家中經濟狀況不好。圖／摘自微博 林士傑

網友大讚中肯，「海鮮真的很貴的，尤其在台灣，真的很貴！到現在還是奢侈品無誤啊」、「已經記不起上次吃螃蟹是什麼時候了」、「現在的蝦是吃的起，但海魚或螃蟹，一般人也是上館子才吃居多吧」、「小時候也吃不起龍蝦，現在也是」、「到現在海鮮還是很貴啊，你去吃一頓像樣的海鮮料理看看要花多少錢？」

不少長者憶當年，「我60歲，我小時候還真沒吃過海鮮，只有河魚」、「我小時候都沒有吃過蘋果，第一次吃是媽媽朋友送的」、「小時候豬油加醬油拌冷飯就是美味了， 哪吃得起海鮮，連蘋果都吃不起」、「我民國57～63年上小學，有人便當裡帶雞腿，已經是不得了的大事了」。