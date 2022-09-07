快訊

紅茶放冰箱後變混濁是不是變質了？專家曝原因：不用急著倒掉

內政部宣導反詐騙酸「台灣吃海鮮很奢侈」 挨轟帶頭霸凌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幸運兒中秋晚會社區摸彩連中最大獎 一決定讓全場噓爆

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖，與該事件無關，報系資料照。
圖為示意圖，與該事件無關，報系資料照。

中秋節即將到來，許多社區會舉行中秋晚會應景。一名網友在PTT以「如果是你會把紅包捐出去嗎」為題發文表示，自己在社區的中秋晚會連中了當晚的最大獎項，但主委卻當場提議希望原PO將其中一包紅包「捐出」，頓時讓他很為難，上網發問網友，如果是你，會選擇把剛到手的紅包捐出嗎。

原PO稱社區每年都會舉辦中秋晚會，今年社區準備了將近80份的獎品和紅包，其中最大獎是兩份3000元現金的紅包。未料原PO連中了當晚最大獎，一口氣將總共6000元的兩包紅包入袋。

但包出紅包的主委希望原PO能捐出其中一包紅包，繼續讓大家抽獎，原PO當下搖頭表示不願意，遭到台下的鄰居們出現唏噓聲，在主持人以「運氣非常好」打圓場後，才勉強過了被迫捐出獎金這關。

網友見文後紛紛留言，有人和原PO有一樣的想法，認為社區中秋晚會抽獎都在公開公平公正下進行，「拿得心安理得，當然不會捐出紅包」、「不會捐，人家又不會感謝你，道德綁架欸」、「又不是當多大的官還捐出去呢」、「噓的那些超缺德」、「噓聲的人會把樂透捐出來嗎」；但也有人認為，若一次連中兩包，「捐一包還好吧？」也有人建議，應該把球丟回主委身上，請主委自行再加碼一包紅包。

除了討論該不該獎其中一包紅包捐出，還有人發現此事似乎有疑慮，「為何一張摸彩券能中兩次？」、「管委會經費這樣弄合法嗎？」也有人說：「應該是同一個人有好幾張摸彩券」，有人質疑，若一個人可以丟好幾張摸彩券，那這樣公平嗎？「先討論抽獎券發放機制和活動規則吧」。

紅包 中秋節 PTT

延伸閱讀

越南女友來台工作5年 第一次領獎金只有「35塊」超傻眼

不敢用公廁？ 飛機清潔工揭各航線衛生評比：被台灣女孩「紅茶」嚇死

銅版美食！皮薄餡飽「煎餃乘法表」價格佛心 吸引網友狂稱讚

「畢業要出來選舉？」長輩知道他讀政大後反應 網友笑翻

相關新聞

幸運兒中秋晚會社區摸彩連中最大獎 一決定讓全場噓爆

中秋節即將到來，許多社區會舉行中秋晚會應景。一名網友在PTT以「如果是你會把紅包捐出去嗎」為題發文表示，自己在社區的中秋晚會連中了當晚的最大獎項，但主委卻當場提議希望原PO將其中一包紅包「捐出」，頓時讓他很為難，上網發問網友，如果是你，會選擇把剛到手的紅包捐出嗎。

台灣海鮮本來就貴？網友指國外吃這些海鮮很便宜

藝人楊丞琳一句「在台灣沒吃什麼海鮮」引發熱烈輿論。一名網友在PTT板上以「台灣海鮮本來就貴，不要因人廢言」為題發文，認為部分海鮮在國外吃的確比較便宜，請大家不要「因人廢言」。

善用學生證「一年可省一支iPhone」？ 他估4年可省8萬元：開啟省錢宇宙

開學季到來，不少學生紛紛迎接新學期，但也有學長姊們畢業後相當有感。一名剛畢業不久的大學生表示，才2個多月就遭到族群的強烈切割，因為有學生證不僅餐廳有打折、高鐵、電影票、3C產品、展覽等等都有優惠，令他不禁直呼，「學生證開啟省錢宇宙欸！」。

內政部宣導反詐騙「笑死，有人說台灣吃海鮮很奢侈」 網怒：政府霸凌

台灣女星楊丞琳上大陸談話節目，談到自己在台灣沒吃過什麼海鮮，「吃海鮮挺奢侈」引發爭議。內政部6日臉書宣傳反詐騙，也玩詪造句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，內政部臉書湧入大量留言。

越南女友來台工作5年 第一次領獎金只有「35塊」超傻眼

許多員工上班最期待的莫過於「部門獎金」與「休假」，但如果拿到的薪水連飲料都買不了，可能不少人會覺得很掃興。日前一名網友發文批評女友公司，指出「我女友是越南勞工，做了5年工作第一次領紅包，沒想到只領到35元」，對此，其他網友認為「這種還不如不要發」。

惡鄰居樓梯鞋櫃黏死！擋電信箱整棟受影響 內行教「1招」反制

俗話說「千金難買好鄰居」，不少人歡喜買新房，結果入住後發現鄰居是大地雷。日前一名網友在臉書上發文，透露鄰居將鞋櫃黏死在樓梯間，導致電信箱無法維修，而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。