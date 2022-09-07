幸運兒中秋晚會社區摸彩連中最大獎 一決定讓全場噓爆

中秋節即將到來，許多社區會舉行中秋晚會應景。一名網友在PTT以「如果是你會把紅包捐出去嗎」為題發文表示，自己在社區的中秋晚會連中了當晚的最大獎項，但主委卻當場提議希望原PO將其中一包紅包「捐出」，頓時讓他很為難，上網發問網友，如果是你，會選擇把剛到手的紅包捐出嗎。

原PO稱社區每年都會舉辦中秋晚會，今年社區準備了將近80份的獎品和紅包，其中最大獎是兩份3000元現金的紅包。未料原PO連中了當晚最大獎，一口氣將總共6000元的兩包紅包入袋。

但包出紅包的主委希望原PO能捐出其中一包紅包，繼續讓大家抽獎，原PO當下搖頭表示不願意，遭到台下的鄰居們出現唏噓聲，在主持人以「運氣非常好」打圓場後，才勉強過了被迫捐出獎金這關。

網友見文後紛紛留言，有人和原PO有一樣的想法，認為社區中秋晚會抽獎都在公開公平公正下進行，「拿得心安理得，當然不會捐出紅包」、「不會捐，人家又不會感謝你，道德綁架欸」、「又不是當多大的官還捐出去呢」、「噓的那些超缺德」、「噓聲的人會把樂透捐出來嗎」；但也有人認為，若一次連中兩包，「捐一包還好吧？」也有人建議，應該把球丟回主委身上，請主委自行再加碼一包紅包。

除了討論該不該獎其中一包紅包捐出，還有人發現此事似乎有疑慮，「為何一張摸彩券能中兩次？」、「管委會經費這樣弄合法嗎？」也有人說：「應該是同一個人有好幾張摸彩券」，有人質疑，若一個人可以丟好幾張摸彩券，那這樣公平嗎？「先討論抽獎券發放機制和活動規則吧」。