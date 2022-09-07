快訊

紅茶放冰箱後變混濁是不是變質了？專家曝原因：不用急著倒掉

內政部宣導反詐騙酸「台灣吃海鮮很奢侈」 挨轟帶頭霸凌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內政部宣導反詐騙「笑死，有人說台灣吃海鮮很奢侈」 網怒：政府霸凌

聯合新聞網／ 綜合報導
圖片來源／內政部臉書
圖片來源／內政部臉書

台灣女星楊丞琳日前上大陸談話節目，談到自己在台灣沒吃過什麼海鮮，「吃海鮮挺奢侈」一番話引發爭議，不少網友紛紛貼出吃海鮮照片證明「吃海鮮不奢侈」。內政部6日臉書宣傳反詐騙，也玩詪造句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，政府機關帶頭開啟新戰場，內政部臉書湧入大量留言。

內政部臉書宣傳反詐騙，教導民眾遇上各種詐騙陷阱一律用「笑死」回答，小編說只要保持懷疑仔細求證，帥氣說出「笑死，最好是啦」，就可以防詐騙。小編還舉出七個例句，包括ATM解除分期付款、點數援交、美國將軍來台結婚、帶大家買飆股、一頁式購物網站俗擱大碗、去柬埔寨一個月賺八萬，最後一個例句是「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。

楊丞琳在節目中表示，早期家中經濟狀況不好，很少吃海鮮。圖/取材自微博
楊丞琳在節目中表示，早期家中經濟狀況不好，很少吃海鮮。圖/取材自微博

政府機關帶頭玩詪，讓網友炸鍋，「身為公部門帶頭霸凌國民，素質真的很棒」、「花蓮外役監逃犯砍人，請問抓到了沒？」、「國家單位這種針對性貼文真的很可恥」、「最後一個真的很多餘」、「政府機關應該保持中立，怎麼會針對這種事情發表議題」、「政府機關可以公開用粉專影射霸凌公眾人物喔，超沒品」、「原來台灣有窮人、有知識不足的人，在主管機關眼中是一件笑死的事」。

網友也造句，「笑死，竟然真的有人會吃姑婆芋」、「笑死，內政部長女兒幫陳時中輔選，還怕人家知道」、「笑死，竟然警察遇到歹徒不能開槍」、「笑死，死了兩個警察了，內政部還只會笑死」、「笑死，私人KOL粉專與政府官方粉專的分界都不懂」、「笑死，政府耶嘲笑一個女星」、「笑死，這是內政部水準」、「笑死，竟然有人說要負責3+11，結果跑去選台北市長」。

楊丞琳 海鮮 內政部 霸凌

延伸閱讀

生魚片與暴力團：日本非法「密漁」的暗黑餐桌

吃海鮮奢侈嗎？美威鮭魚好物優惠 99元起吃得到

媽媽魚市賣小卷 基市長參選人黃希賢搭楊丞琳海鮮話題

楊丞琳「在台灣沒吃過什麼海鮮」惹議！吃海鮮助減重、心腦都健康，但4壞處也要避免

相關新聞

幸運兒中秋晚會社區摸彩連中最大獎 一決定讓全場噓爆

中秋節即將到來，許多社區會舉行中秋晚會應景。一名網友在PTT以「如果是你會把紅包捐出去嗎」為題發文表示，自己在社區的中秋晚會連中了當晚的最大獎項，但主委卻當場提議希望原PO將其中一包紅包「捐出」，頓時讓他很為難，上網發問網友，如果是你，會選擇把剛到手的紅包捐出嗎。

台灣海鮮本來就貴？網友指國外吃這些海鮮很便宜

藝人楊丞琳一句「在台灣沒吃什麼海鮮」引發熱烈輿論。一名網友在PTT板上以「台灣海鮮本來就貴，不要因人廢言」為題發文，認為部分海鮮在國外吃的確比較便宜，請大家不要「因人廢言」。

善用學生證「一年可省一支iPhone」？ 他估4年可省8萬元：開啟省錢宇宙

開學季到來，不少學生紛紛迎接新學期，但也有學長姊們畢業後相當有感。一名剛畢業不久的大學生表示，才2個多月就遭到族群的強烈切割，因為有學生證不僅餐廳有打折、高鐵、電影票、3C產品、展覽等等都有優惠，令他不禁直呼，「學生證開啟省錢宇宙欸！」。

內政部宣導反詐騙「笑死，有人說台灣吃海鮮很奢侈」 網怒：政府霸凌

台灣女星楊丞琳上大陸談話節目，談到自己在台灣沒吃過什麼海鮮，「吃海鮮挺奢侈」引發爭議。內政部6日臉書宣傳反詐騙，也玩詪造句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，內政部臉書湧入大量留言。

越南女友來台工作5年 第一次領獎金只有「35塊」超傻眼

許多員工上班最期待的莫過於「部門獎金」與「休假」，但如果拿到的薪水連飲料都買不了，可能不少人會覺得很掃興。日前一名網友發文批評女友公司，指出「我女友是越南勞工，做了5年工作第一次領紅包，沒想到只領到35元」，對此，其他網友認為「這種還不如不要發」。

惡鄰居樓梯鞋櫃黏死！擋電信箱整棟受影響 內行教「1招」反制

俗話說「千金難買好鄰居」，不少人歡喜買新房，結果入住後發現鄰居是大地雷。日前一名網友在臉書上發文，透露鄰居將鞋櫃黏死在樓梯間，導致電信箱無法維修，而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。