內政部宣導反詐騙「笑死，有人說台灣吃海鮮很奢侈」 網怒：政府霸凌

台灣女星楊丞琳日前上大陸談話節目，談到自己在台灣沒吃過什麼海鮮，「吃海鮮挺奢侈」一番話引發爭議，不少網友紛紛貼出吃海鮮照片證明「吃海鮮不奢侈」。內政部6日臉書宣傳反詐騙，也玩詪造句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，政府機關帶頭開啟新戰場，內政部臉書湧入大量留言。

內政部臉書宣傳反詐騙，教導民眾遇上各種詐騙陷阱一律用「笑死」回答，小編說只要保持懷疑仔細求證，帥氣說出「笑死，最好是啦」，就可以防詐騙。小編還舉出七個例句，包括ATM解除分期付款、點數援交、美國將軍來台結婚、帶大家買飆股、一頁式購物網站俗擱大碗、去柬埔寨一個月賺八萬，最後一個例句是「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。

楊丞琳在節目中表示，早期家中經濟狀況不好，很少吃海鮮。圖/取材自微博

政府機關帶頭玩詪，讓網友炸鍋，「身為公部門帶頭霸凌國民，素質真的很棒」、「花蓮外役監逃犯砍人，請問抓到了沒？」、「國家單位這種針對性貼文真的很可恥」、「最後一個真的很多餘」、「政府機關應該保持中立，怎麼會針對這種事情發表議題」、「政府機關可以公開用粉專影射霸凌公眾人物喔，超沒品」、「原來台灣有窮人、有知識不足的人，在主管機關眼中是一件笑死的事」。

網友也造句，「笑死，竟然真的有人會吃姑婆芋」、「笑死，內政部長女兒幫陳時中輔選，還怕人家知道」、「笑死，竟然警察遇到歹徒不能開槍」、「笑死，死了兩個警察了，內政部還只會笑死」、「笑死，私人KOL粉專與政府官方粉專的分界都不懂」、「笑死，政府耶嘲笑一個女星」、「笑死，這是內政部水準」、「笑死，竟然有人說要負責3+11，結果跑去選台北市長」。