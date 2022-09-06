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惡鄰居樓梯鞋櫃黏死！擋電信箱整棟受影響 內行教「1招」反制

聯合新聞網／ 綜合報導
鄰居把鞋櫃黏死在樓梯間牆上。圖擷自爆怨公社
鄰居把鞋櫃黏死在樓梯間牆上。圖擷自爆怨公社

俗話說「千金難買好鄰居」，不少人歡喜買新房，結果入住後發現鄰居是大地雷。日前一名網友在臉書上發文，透露鄰居將鞋櫃黏死在樓梯間，導致電信箱無法維修，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO透露社區電信箱要維修，但鄰居竟然無視電信箱位於樓梯的牆面，直接將鞋櫃黏死在該面牆上，完全沒有預留維修空間，導致整棟樓都無法進行維修換線。對此，原PO氣憤寫道「真的很賭爛這種，以為連樓梯間都是自己家、自己財產的人！」

鞋櫃後方剛好是電信箱。圖擷自爆怨公社
鞋櫃後方剛好是電信箱。圖擷自爆怨公社
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛抨擊，「樓梯間有窗戶，一天幫他丟一雙掉！就不會那麼雜亂佔位子了」、「這家人一定覺得自己很佛心，還留一個小通道給鄰居通行」、「自私真的沒有極限⋯整個樓梯都是你們一家人的腳味」、「最討厭大樓就是有這種自私自利的人，以為整層樓梯都是他家的」、「自私自利的人很討厭」、「這種真的非常討厭！凡走過必踢鞋」。

另外，也有網友建議「直接檢舉」，「這是可以檢舉的，會罰款」、「沒有管委會的建築直接撥打1999檢舉即可」、「拍照，同時向縣市政府工務局建築管理課及消防單位檢舉即可」、「拍照檢舉就好了，都不用碰到人，對方還不知道是誰檢舉他」、「樓梯間是不能放鞋櫃和雜物的，直接檢舉」。

爆怨公社

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