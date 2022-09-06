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不敢用公廁？ 飛機清潔工揭各航線衛生評比：被台灣女孩「紅茶」嚇死

聯合新聞網／ 綜合報導
一名飛機清潔工分享各國航班上的廁所衛生狀況，並做出評比。 示意圖／ingimage
一名飛機清潔工分享各國航班上的廁所衛生狀況，並做出評比。 示意圖／ingimage

民進黨台北市長參選人陳時中提出要在公廁廣設「免治馬桶」的政見，掀起大家對公廁的討論。近期有一名飛機清潔工評比不同航線、不同國家乘客的用廁習慣，並直言台灣人有「很大進步空間」，引起不少網友共鳴。

該名機上清潔工在Dcard上以「用廁習慣的觀察」為題發文，表示自己在空中打掃5年，直接點出明顯感受到台灣人使用完廁所後特別髒亂，希望大家能多為下個使用者著想。

以下為原PO整理各國旅客如廁衛生程度的差異

歐洲航線

在歐洲人比例多的航班上，廁所都很乾淨，即使是十幾小時的航班，地板90%機率都能保持乾燥，坐墊也很乾淨。

美加航線

乘客組成較複雜，東南亞轉機客極多，較難判斷。但通常此航線廁所都很髒亂、不沖水，甚至「廁所濕得像洗過澡」是家常便飯，各種奇葩事情也可能發生，例如「整泡尿尿在地板」、「內褲留在廁所裡」，還有許多白人乘客可以無視這些，會「赤腳」走進廁所裡。

東南亞航線

泰國旅客用廁習慣非常好，當地也能發現廁所都挺乾淨。但越南航線就非常髒亂，連客艙地板也不例外，其他東南亞國家則是普通，不特別髒也不特別乾淨。

中國航線

大城市比較好，二、三線極糟，台灣飛中國短短幾個小時，廁所就很髒，馬桶坐墊上有鞋印、尿噴的滿地都是。

日本航線

組成大宗是台灣人及日本人、航行時數較短，大致都算乾淨，日本當地廁所也是眾所皆知的乾淨。

南韓航線

大多為韓國人、台灣人，時數較短，算乾淨，「去南韓旅遊也好幾次，個人覺得他們的公廁（坐式）蠻乾淨的。」

最後原PO指出，台灣人的公德心還有很大的進步空間，某些航班很容易觀察到「廁所就是台灣人弄髒的」，例如以歐洲人為主的長程航班，最後幾排坐了幾十位台灣乘客，這時就能很明顯的感受到後面區域廁所特別髒亂。

還有一次，她在廁所外等著打掃，結果一位台灣女孩剛使用完畢出來，馬桶內外經血噴得到處都是，還有沒沖掉的「紅茶」，「真是當場被嚇死。」此外，曾經有一位斯文男看起來很有氣質，結果用完的廁所地板像洗過澡一樣，她心裡馬上給這個人大大扣分。

原po表示，「真的不要覺得你弄髒廁所，別人都不會知道，在某些艙等，每一個客人出來都要打掃一次。」她認為「馬桶坐墊很髒」的觀念在台灣人心中根深蒂固，所以寧可踩在坐墊上亂噴或半蹲也不願意使用坐墊紙，但是這樣往往會造成下一位使用者困擾。

貼文一出，不少台灣網友深表同感留言說「我都會衛生紙先擦一遍，噴酒精再擦一遍才敢坐在馬桶上」、「真的不能理解為什麼馬桶坐墊上會有腳印，就直接坐上去不行嗎？」、「一直覺得踩在馬桶上好危險！怎麼會有人這麼做？」、「實在不能理解為什麼有人不沖水」。

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