小綠綠搭保時捷911上學 下車不慎撞飛機車騎士 掀網友論戰

汽車突開車門事故多，可說是機車騎士的隱形殺手，有一位網友2日早上8點10分左右，開車行經台北市中正區重慶南路一段與貴陽街路口停等紅燈時，拍攝到一名身穿綠色制服的女學生，搭乘一輛保時捷跑車正要在該路口下車，就在開車門時有位機車騎士想從右側鑽過，碰巧被她撞飛倒地，影片一出掀起網友兩面論戰。

日前有一位網友在YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」PO出一段車禍影片，該影片出自於原PO行車記錄器，車禍地點位於台北市北一女的校門口，當時正下著雨，影片開始見有一輛紅色911保時捷的跑車，停在貴陽街路口，狀似停等紅燈，但此時有位身穿綠色制服的女學生突然開車門，疑似沒有兩段式開車門，且未留意後方有輛機車靠近的情況下，不慎將騎士撞倒在地。

該影片一曝光立即引發熱議，網友紛紛留言表示，「能開992，家裡財務很好，賠償不會是問題」、「下雨天氣配上November Rain真是太有意境了」、「這樣太危險」、「停車要靠邊，打警示燈，開門前要謹慎注意！」、「駕駛沒下車，這又是另一個驚人的故事了」、「100% 開車的不是家長!!試問哪個家長不會下車幫忙處理？」、「可憐的機車騎士，哪怕責任只有1成，也夠賠哭了」、「看肢體語言，好像交涉的沒很成功，雙方有點僵持」、「爸爸開600萬起跳的保時捷，應該不會哭窮，沒錢賠？」。

也有網友為女學生抱屈，「她只是個孩子啊！」、「頓時間機車騎士覺得小妹妹也是第一次犯錯，不要太為難人」、「這騎士應該沒有把廻避點好點滿，有點的話不會往右邊鑽而是會往左邊閃過去」、「機車違規在先，右側超車」、「開車門學生只有錯在沒兩段式」、「不得不說如果真的要違規讓小孩下車，怎麼不乾脆一點打個雙黃燈」、「家長也有責任，要下車前要注意有無來車，必竟後座要看後視鏡比較不方便」。

也有網友中肯發言，「反正兩邊都有錯，台灣機車什麼都要縫都要鑽，被擊落了再說，沒被擊落都有縫就鑽，我本身有騎車跟開車，我在鑽的時候不會挑縫小的去鑽根本沒意義」、「汽車的部分既然都要放小孩下車了，乾脆一點打個雙黃燈，根本不差那時間」。

附記:依照道路交通管理處罰條例，第56-1條規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰。