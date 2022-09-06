情侶下車後座椅留下大片滿滿紅漬 運將一擦激動氣瘋

計程車司機每天都載著形形色色的人，但恐怕最討厭遇上把車內環境弄髒的乘客。一名男網友在臉書上發文，透露自己剛載完一對情侶，結果回頭一看發現後座佈滿紅色血跡，讓他激動直呼「小姐！妳MC來都沒發現嗎？」

一名男網友在臉書「爆怨公社」上發文，貼文開頭就寫道「看到照片⋯你們一定覺得這是發生什麼血案嗎？」原PO透露他剛載完一對情侶，並習慣性回頭檢查後座，結果發現座椅上留下滿滿的紅色污漬。

從照片中可以看見，後座的椅墊上沾滿血跡，不僅染色嚴重，擴散範圍也相當大。原PO一開始以為只是乘客手上的飲料弄倒，直到用濕紙巾擦拭後才發現是經血，讓他困惑直言「小姐！妳MC來都沒發現嗎？」

不僅如此，原PO表示該對情侶明明有發現，但下車後卻裝作若無其事直接離開，讓他氣憤直呼「好歹也跟司機講一下吧！都不知道這樣會影響我營業嗎？而且會造成之後乘客的困擾？甚至會產生我被客人客訴的問題嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「太誇張了」、「這個血量⋯女生自己沒發現MC來的話，有點扯」、「太沒品了吧」、「那個味道很可怕，女生都懂」、「長時間沒換棉棉所以漏出來了啦，可能神經比較大條」、「為啥你的照片有味道」、「這很難清耶，這對情侶也太誇張了」、「噁心死了，怎麼會有這種人」。

另外，有網友猜測別的可能性，「那麼多血確定不是痔瘡破了？」、「她是不是流產了」、「也可能是痔瘡」、「這血量我以為你是載小產孕婦去醫院」、「要不要緊啊，這血量應該送去急診吧，是不是不小心小產啊」。

最後，有網友針對該情侶的處理方式做出抨擊，「不想賠清潔費，只好裝死快跑」、「遇到這種事情愛裝死的還是很多⋯都成年人了還不自己清理」、「不負責任跑掉⋯把錄影器拿去警局報案，這筆清理費應由當事人支付」、「默默離開⋯家庭教育真成功」。