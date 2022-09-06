網友嫌台南美食「嚴重過譽」掀論戰 他點出殘酷事實
台南市一直以來享有美食之都的美譽，今年米其林指南更是首度將台南列入評比名單，然而近日卻有網友質疑台南美食被嚴重過譽，根本沒有想像中好吃，意外掀起兩派網友論戰。
一名網友在PTT上發文抱怨，他日前到台南來趟美食之旅，結果這令他相當失望，「以前聽在地台南朋友說，食物多好吃、多有滋味、多有層次……結果每道都讓人大失所望，根本嚴重過譽…」此文一出，引起大批網友爭相討論，有人表示贊同，也有網友認為是口味差異或挑錯店家。
部分網友諷刺道，「我也覺得台南小吃過譽了，不就加了一堆糖？」、「超級認同，但不能說出來，會被罵」、「就一堆台南人玻璃心啊，被人說小吃不好吃就爆氣」、「台南小吃的精神早就沒了」。
另一派網友則反駁，「南北口味不同啦」、「好吃難吃是主觀的，過譽也是對你來說的吧」、「普遍有一定水準，差別在在地人不會去吃那些貴森森的店」、「其實當地人帶的真的比較好吃，觀光客店普普」、「至少比台北好吃多了」。
還有人點出主因可能是餐點品質下降了，「不是過譽問題，是以前真的品質好吧，現在人太多了，整個貴又沒有品質，有些交給二代、二代做起來跟當初不一樣」。
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