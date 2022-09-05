中秋節限定！夾娃娃機驚見「1物」 網超懷疑：能夾起來嗎？

夾娃娃機也趕上中秋風潮？一名網友在臉書上發文，分享一台夾娃娃機內擺放成堆的柚子，並用大字體寫著「中秋節限量」，而貼文曝光後也掀起討論，有網友懷疑「這個能夾起來嗎？」

一名網友在臉書「路上觀察學院」上發文，從照片中可以看見，夾娃娃機內不是擺放平時常見的玩偶或生活用品，仔細看竟然是成堆用保鮮膜包起來的柚子，機台上還用橘色大字體寫著「中秋節限量」。對此，原PO直呼「是的！你沒有看錯，那是柚子」。

貼文底下吸引討論，不少網友紛紛表示，「不是西瓜都可以接受」、「良柚不齊」、「認真問，這個夾的起來嗎？」、「保夾多少很好奇」、「不要玩食物」。不過，也有內行網友指出，「爪力調強應該可以，不過出貨即爛掉」。

最後，根據台北市商業處針對自助選物販賣機的相關規範，夾娃娃機台內擺放的食品，必須符合《食品安全衛生管理法》之規定，否則將處新臺幣3萬元以上，300萬元以下罰鍰。