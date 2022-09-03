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一堆人搶買「高鐵票根」？網曝用途：報帳、偷情、當渣男都能用

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現不少人購買高鐵票根。記者盧逸峰／攝影
網友發現不少人購買高鐵票根。記者盧逸峰／攝影

有些人喜歡搜集車票票根，如搭乘高鐵、台鐵等，都會留下票根，不過有網友發現，知名拍賣網站上竟有售「高鐵票根」，且要價100元，讓他不解「一堆人買是怎麼了？」對此，有人坦言，可能是買來跟公司報帳，或是「假出差真偷情」，用途很多。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他在拍賣網站上發現有賣家出售「高鐵票根」，包括南港到台中、台北到台中、板橋到台中、桃園到台中、台南到台中、左營到台中等票根，每張要價100元，已售出793張。他好奇詢問，「在蝦皮看到這個我有點疑問，賣這個還一堆人買是怎麼了？」

其他網友則留言「我懷疑他們是買來跟公司報帳用」、「買來報帳啊，或是假出差真偷情，用途很多啦」、「渣男製造不在場證明的」、「多單純才會不知道這個多好用？騙公司、父母、朋友、情人最佳良伴好嗎？」、「小雞上工可以賣500」。

還有人留言「小雞上工也一堆徵票根的，我是不會想說他們拿去公司報帳，我想的是他們會不會拿去當犯罪的不在場證明？」、「原來這也是商機，我丟掉了多少」、「報帳用很方便，有人票根不見也可以買，還有人在收加油的發票，打統編交給他可以拿100塊」。

高鐵 Dcard

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