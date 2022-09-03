女騎士暴雨練直線7秒 網友朝聖：簡直是考水上摩托車

機車路考改制後，不少人都會敗在直線7秒這關。有網友近期分享姊姊參與機車駕訓班的畫面，原PO姊姊練車當天正遭遇颱風軒嵐諾的狂風暴雨，只見她穿著雨衣，騎車練習直線7秒等路考項目。貼文一出後，吸引萬名網友按讚，不少網友都大讚原PO姊姊，也直呼這種風雨騎車，簡直是在考水上摩托車。

原PO在臉書「爆廢公社」表示，姊姊為了考到機車駕照，參加颱風保證班，進行地獄式魔鬼特訓，騎直線7秒時好像是在衝浪，並笑稱「以後不會有人笑她沒見過大風大浪」。

從原PO影片可見，當時已是晚上，可能因為強颱軒嵐諾靠近，入夜後帶來大量風雨，但原PO姊姊仍堅持在惡劣天氣下練車，甚至堅持做出左右擺頭、查看有無來車等步驟，相當到位。

貼文一出後，吸引千名網友留言，許多網友都表示，「這是在考水上摩托車吧」、「直接原地發駕照了」、「太拼命了吧！沒話說，100分合格」、「求姊姊心中陰影面」、「這樣還考不過的話那要改開車了」、「魔鬼教練來著」、「已經不知道是雨水還是淚水了」、「這能拿到駕照一定不會成為三寶」。

不過，有人也擔心原PO姊姊的安全，「勇氣可嘉，但要注意安全」、「這樣騎車真的很危險」、「給新手這樣翻掉，反而危險」、「機車暴雨第一課：不要在打雷時騎車，除非是在建築物密集的地方」。原PO後續則解釋，因為沒放颱風假，駕訓班照常上課，旁邊有教練和其他學員，僅有練習一圈，姊姊過程中都有注意安全。