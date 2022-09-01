常網購者小心了！ 詐騙集團手段再升級「盜4個資」騙領假包裹

現今詐騙手段五花八門，稍不留神就可能落入詐騙圈套。近來一位民眾發現詐騙集團的手段愈發高明，他透過超商與賣家訂貨，詐騙集團卻能從中獲取他的姓名、電話和購物金額，還能將假包裹在同一天寄達，讓他險些上當。不少網友表示自己也有類似經歷，奉勸常網購者一定要確認清楚再領貨。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他日前跟一家平日常配合的廠商訂貨，雙方透過7-Eleven寄貨便寄貨、取貨，交易金額共1,800元，他先匯了1,700元，剩餘的100元則採貨到付款。然而8月30日一早，他卻接連收到2封取貨訊息，且取貨時還被要求再次支付1,800元，詢問廠商後對方告知只有寄出一個100元包裹，另外一個包裹根本來路不明。

事後該網友上網找到包裹的貨運公司，才發現此前已有許多受害者，他不禁對時下的詐騙手法感到吃驚，「這詐騙集團真他媽厲害，知道我全名、電話，還知道我跟那個人買東西的大概金額 ，而且包裹還能同一天到」。他還指出，最近很多人被騙，包裹打開只有一條抹布，尤其是喜歡網購卻不知道自己到底買了多少東西的人最容易上當。

此文釣出不少有相似經歷的苦主，「先前我去超商幫家人代領付費包裹，店員看見寄件人名字後直接叫我別領讓他退件」、「我上禮拜才被騙1,000多，訂除毛膏，結果送來兩個內衣，真的氣到爆！」、「這種要退貨都要透過貨運公司，我就幫家人先追回金額，退款時間較長就是了」。

一些網友則提醒大家在平日裡就要保持警覺，「雖然超商有提供詐騙包裹處理方法，但最根本還是要弄清楚自己的貨再領，不要想說反正可以退，領了再說，浪費自己時間跟別人提供的資源！」、「就是一堆人被騙，導致詐騙集團規模越來越龐大，拜託放聰明點不要再被騙了」。