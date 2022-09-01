用高等數學真的能「填飽肚子」！ 網：沒想過數學能這麼貼近生活

許多人在出社會後，常會因無法發揮所學，便認為學校學的東西在現實生活中「用不上」。《爆料公社》便有網友PO出「高等數學實際應用」的真實案例，讓網友們紛紛大讚「沒想到可以如此生活化的應用，數學真的跟生活息息相關！」

該網友PO出的那張圖是一本寫著簡體字「高等數學」的數學課本，使用方法卻是拿來當作麵攤外帶時，沒有盛裝容器的替代用品。照片中把書打開，袋子放到中間後將袋緣從兩邊書頁套下，便成為一個完美的「碗」。而由於教科書的厚度與寬度剛好，看起來用的十分稱手。

網友們看到照片後則紛紛笑翻，有網友說「書中自帶環保餐具」、「給過，發揮書本最大用途」、「這本書可是我的吃飯傢伙 (物理)」、「原來書不只能當武器，還能當食器」、「現在書裡沒有顏如玉和黃金屋，有乾拌麵」、「不要再說學數學沒用了」。