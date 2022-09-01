台中民代轟警深夜對違停開單「不近人情」 網傻眼：半夜勸導誰？

台中市議員鄭功進日前質詢，他說台中市今年1-8月共開出39萬餘張違規停車罰單，其中很多開單時間都在半夜或清晨，鄭功進痛批警方不近人情，他還舉自身為例，他的自家轎車晚上被連開兩張單，怒嗆「警察不睡覺、不去抓壞人，反而欺負善良的老百姓。」

鄭功進表示，凌晨跟深夜都是離峰時間，在沒有立即危險的情況下，應該以勸導的方式代替開單。台中市警察局長蔡蒼柏回應，很多違停開單是因應民眾檢舉，而不得不為。副市長陳子敬也回應，市府將研議15米以下的道路，開放夜間到清晨停車。

PTT網友傻眼，「自己被開罰單拿來質詢喔」、「所以寧可被叫起床開車，也不要罰單？」、「三寶sop：有種去抓壞人 幹嘛開我罰單」、「當我這種月租車位的是阿呆嗎」、「現在是違法的最大聲欸」、「半夜凌晨違停，你要去跟誰勸導啦」、「叫你警察晚上不准開單？這樣還叫法治國家？」。

不少人覺得是安全問題，「半夜更不該亂停吧？萬一有緊急事故不就慘？」、「那一堆半夜凌晨開車騎車上班，撞到是什麼」、「火神的眼淚看來要拍第二季，才知道違停跟一堆官員施壓對安全的影響」。

不少人替警察抱屈，「八個月可以開40萬張罰單，你不檢討違停卻要檢討員警，是在哈囉？」、「昔有檢舉魔人惡意檢舉，今有員警惡意開單」、「開這麼多單，交通還這麼爛，台灣人真鯛」、「檢舉不開，是不是又要檢討警察了」、「台灣真神奇，不檢討違規的人，檢討開單的」。