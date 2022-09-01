長輩上國道「秒切3車道＋龜速87」他好心提醒被回1句好傻眼

開車上路固然不可超速，但另一方面開太慢也容易引發交通事故。近日一位男子就抱怨，他搭乘長輩的車從國道北上，卻驚見長輩直接連切3車道進到內線，還以時速90公里龜速行駛，他提醒長輩應該切換到中線卻被回說，「我這樣開車2、30年了都沒事」，讓他聽了當場傻眼。

一位男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他日前坐長輩的車北上時大開眼界，這名長輩不僅一上國道就連切3車道到內線，還持續以龜速90公里左右在內線行駛，時速甚至一度低至87公里。據男子描述，「前方目測無車，後方的車輛不斷被迫切換到中線超車」，他提醒長輩可以切換去中線，畢竟內線是超車道，對後方車輛也比較有禮貌，不怕到時候收罰單，結果長輩回說，「沒關係啦，我這樣開車2、30年了都沒事」。

該文引發網友們批評，「就是有這樣子的人，難怪高速公路一天到晚都在塞車跟事故」、「每次要南下北上都是一堆烏龜在內線道，高速公路都不高速了」、「違規仔一年造成20～50萬傷亡，殺人犯10年來殺的人還沒他們3年殺的人多」、「國道日常…」、「就有這種三寶，不管如何閃燈喇叭都沒用」、「沒繳過學費，觀念難改」。

一些網友指出，不少人都會有「開內線最安全」的錯誤觀念，「老人真的都這樣開，他們覺得內線很安全，而且因為他們都開定速，只要看到前面有車再踩煞車就好」、「很多人都以為內線道最好開，一路內線開到底是有什麼錯…」、「我也聽過別的老人說，開內線是為了方便，這樣一路只注意右邊的車就可以了」、「我還聽過職業駕駛的朋友跟我說內側才是正常行駛的，超車是中間」。

按照「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，一般高速公路可分做外側、中線以及內側超車道，小型車得於不堵塞行車的狀況下，以該路段容許之最高速限行駛於內側車道，比如內側超車道一般限速100-110公里，意即當車流順暢時，行駛內側車道車速不得低於100-110公里，如果沒塞車卻開90-100公里就算違規，依「道路交通管理處罰條例」可處3,000到6,000元罰鍰。