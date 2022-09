豪宅英語不及格！開大燈翻「Open Car Light」網嘲：雙語教育失敗

政府宣布2030前要打造台灣成為雙語國家,不過近日有網友發現,最新的高級建案連開大燈的動詞「Turn On」都誤寫成「Open」,意思變成請把大燈拆開來,讓他搖頭感慨雙語國家政策的成效不彰。其餘網友看了也嘲諷道,「這不是雙語,是自創語言」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文分享,有一處每坪70萬的高級建案,汽車車道上方的英文標示卻漏洞百出,將「請開大燈減速」翻譯成「Open Car Light and Slowdown」,直接將Turn On誤寫成 Open。他調侃道,2030年就要邁向雙語國家,新建案還叫人開進停車場前先把車大燈拆開來,外國朋友見了可能真險些拿出工具來也說不定。

該則貼文吸引近5,000人次點讚,不少眼尖網友發現,其實不只開大燈寫錯,連一旁的「限高2.1公尺」也錯翻成「Mclearance Height 2.1 meter」,把最大空間的「Max Clearance」簡寫成「Mclearance」,實際上根本查無此用法。

一些網友提供正確翻譯應為「Lights on and slow down;Max Clearance 2.1M」、「Light up and slow down;Headroom 2.1m」、「Lights on & Slowdown;Max height 2.1m」。

還有不少人留言嘲諷,「其實應該寫Open Your Eyes,因為不這樣,開再多燈都沒屁用」、「人家只說雙語國家,沒說除了國語以外是什麼語呀,自創語言也可以」、「哥我書讀不多也知道要用turn on吧」、「天啊…這誰審的字啊,傻眼」、「只要住戶不尷尬,就是別人拆車燈」、「真的是two light...(兩光)」、「一樣的26個字母,卻拼出了不一樣的新境界」。