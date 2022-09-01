豪宅英語不及格！開大燈翻「Open Car Light」網嘲：雙語教育失敗

政府宣布2030前要打造台灣成為雙語國家，不過近日有網友發現，最新的高級建案連開大燈的動詞「Turn On」都誤寫成「Open」，意思變成請把大燈拆開來，讓他搖頭感慨雙語國家政策的成效不彰。其餘網友看了也嘲諷道，「這不是雙語，是自創語言」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，有一處每坪70萬的高級建案，汽車車道上方的英文標示卻漏洞百出，將「請開大燈減速」翻譯成「Open Car Light and Slowdown」，直接將Turn On誤寫成 Open。他調侃道，2030年就要邁向雙語國家，新建案還叫人開進停車場前先把車大燈拆開來，外國朋友見了可能真險些拿出工具來也說不定。

該則貼文吸引近5,000人次點讚，不少眼尖網友發現，其實不只開大燈寫錯，連一旁的「限高2.1公尺」也錯翻成「Mclearance Height 2.1 meter」，把最大空間的「Max Clearance」簡寫成「Mclearance」，實際上根本查無此用法。

一些網友提供正確翻譯應為「Lights on and slow down；Max Clearance 2.1M」、「Light up and slow down；Headroom 2.1m」、「Lights on & Slowdown；Max height 2.1m」。

還有不少人留言嘲諷，「其實應該寫Open Your Eyes，因為不這樣，開再多燈都沒屁用」、「人家只說雙語國家，沒說除了國語以外是什麼語呀，自創語言也可以」、「哥我書讀不多也知道要用turn on吧」、「天啊…這誰審的字啊，傻眼」、「只要住戶不尷尬，就是別人拆車燈」、「真的是two light...（兩光）」、「一樣的26個字母，卻拼出了不一樣的新境界」。