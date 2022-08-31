快訊

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

圖輯／戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 強調筆桿比槍桿重要

柬埔寨人口販賣案延燒中：這座大城市為何變成「罪惡之城」？

預算1萬元！他想買家電產品送女友 網友一面倒大推「1神器」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO苦惱究竟要送女友什麼禮物。 示意圖／ingimage
原PO苦惱究竟要送女友什麼禮物。 示意圖／ingimage

送禮是一門深奧的學問，不少男生都會相當苦惱，究竟應該要送什麼給女生最合適。日前一名男網友在網路上發文，透露女友比較喜歡家電類產品，不過自己卻不清楚要送什麼比較好，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在PTT上以「女生會喜歡的家電產品？」為題發文，原PO透露自己想給女友驚喜，預算大概一萬元左右，不過女友卻對美妝、衣服、包包都沒什麼興趣，喜歡比較實用的家電和3C產品。然而，原PO表示目前打算送家電類產品，因此發文求助「不知道有沒有什麼家電是女生大多會喜歡的？收到會覺得很高興的，希望女孩們給我建議！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「烤箱，做料理和甜點都方便」、「音響、氣泡水機、咖啡機」、「可愛或有質感的烤吐司機或烤箱」、「鏡面冰箱」、「會想收到高級的電扇」、「最近很流行氣炸烤箱」、「最近蠻想買手部按摩機」、「一律推薦腿部按摩！最好是外型也很漂亮的機種」、「喜歡好看的吸塵器」、「鄭重宣布，洗碗機和烘衣機是人生福音」。

不少網友都建議可以送吹風機。 示意圖／ingimage
不少網友都建議可以送吹風機。 示意圖／ingimage
不過，最多網友點名的是「吹風機」，「吹風機不錯，但功能稍微挑一下」、「吹風機 +1」、「高級吹風機或整髮器」、「吹風機很重要」、「看標題就想到吹風機+1」、「高檔吹風機」、「如果每天洗頭的話就送吹風機，每天用的東西值得買好一點」、「吹風機，女生長髮用好一點真的有差」、「好的吹風機是每位女士必須有的」。

吹風機 PTT 女生

延伸閱讀

轎車超鬧停全聯附設停車場入口處 網笑喊口號：請支援移車

外食族菜單上吊車尾？深夜超商飯糰剩一堆 網曝「不吃」主因

「含頭15公分」麥當勞冰炫風湯匙縮小了 鄉民一看：這是台灣人的形狀？

新衣服需要洗過再穿嗎？ 內行人曝後果：嚴重可能導致皮膚病

相關新聞

預算1萬元！他想買家電產品送女友 網友一面倒大推「1神器」

送禮是一門深奧的學問，不少男生都會相當苦惱，究竟應該要送什麼給女生最合適。日前一名男網友在網路上發文，透露女友比較喜歡家電類產品，不過自己卻不清楚要送什麼比較好，而貼文曝光後也掀起討論。

喝酸辣湯撈出「一顆乳白色硬物」 牙助眼尖猜：應該是大臼齒

在外用餐最怕遇上衛生不好的狀況，假設出現「加料食材」也是相當恐怖。一名網友在臉書上發文，透露在嘉義某間水餃店點了一碗酸辣湯，結果快喝完時竟然撈出「一顆牙齒」，而貼文曝光後也掀起討論。

爸爸媽媽都忙什麼？ 網友曝光開學時最熱鬧的四個地點

每到開學季，不少父母就會帶孩子去買新制服、新書包，以及採購文具用品。然而，一名網友在臉書上寫道「開學前一天的文具行」，從照片中可以看見文具行擠滿人潮，排隊隊伍更多達數十人，而貼文曝光後也掀起討論。

司馬庫斯「垃圾瀑布」隔6年仍在！外籍網紅沉痛曝真相 網：謝謝你愛台灣

外籍YouTuber小飛多年前曾曝光他在司馬庫斯拍到垃圾瀑布畫面，當時政府派人清走大量垃圾。六年後小飛舊地重遊，卻發現垃圾瀑布依舊。小飛感嘆，「我在6年後回來看看它現在的樣子，並毫不驚訝地發現一切都沒有任何改變。」

老闆娘希望護理師幫她跟老公「生小孩」 還強調：讓妳扶正

出社會後，可能會遇到許多老闆的不合理要求，不過「幫忙生小孩」的要求，倒是非常罕見。日前一名家庭護理師指出，老闆娘最近告訴她「自己有不孕症，跟老公無法生小孩，所以希望妳可以幫忙生小孩」，而且老闆娘還說「老闆是某大公司的經理，願意退讓給原PO當正式老婆」，讓她十分猶豫。

1人用餐坐大桌被他PO照公審 網反嗆：怕沒位要早點到

餐廳等候用餐人數眾多時，通常店家會詢問單人用餐者能否併桌，但日前有名網友抱怨，在等候用餐期間，發現有單人使用6人桌吃飯，讓他質疑「存什麼心態？」不過貼文一出，原PO反遭網友酸：「為什麼要跟你併桌？怕沒位子要早點到」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。