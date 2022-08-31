預算1萬元！他想買家電產品送女友 網友一面倒大推「1神器」

送禮是一門深奧的學問，不少男生都會相當苦惱，究竟應該要送什麼給女生最合適。日前一名男網友在網路上發文，透露女友比較喜歡家電類產品，不過自己卻不清楚要送什麼比較好，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在PTT上以「女生會喜歡的家電產品？」為題發文，原PO透露自己想給女友驚喜，預算大概一萬元左右，不過女友卻對美妝、衣服、包包都沒什麼興趣，喜歡比較實用的家電和3C產品。然而，原PO表示目前打算送家電類產品，因此發文求助「不知道有沒有什麼家電是女生大多會喜歡的？收到會覺得很高興的，希望女孩們給我建議！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「烤箱，做料理和甜點都方便」、「音響、氣泡水機、咖啡機」、「可愛或有質感的烤吐司機或烤箱」、「鏡面冰箱」、「會想收到高級的電扇」、「最近很流行氣炸烤箱」、「最近蠻想買手部按摩機」、「一律推薦腿部按摩！最好是外型也很漂亮的機種」、「喜歡好看的吸塵器」、「鄭重宣布，洗碗機和烘衣機是人生福音」。