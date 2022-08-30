1人用餐坐大桌被他PO照公審 網反嗆：怕沒位要早點到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友因店內客人獨自坐大桌，拍照公審對方，反遭網友嗆「管太多」。圖擷自臉書「爆怨公社」
一名網友因店內客人獨自坐大桌，拍照公審對方，反遭網友嗆「管太多」。圖擷自臉書「爆怨公社」

餐廳等候用餐人數眾多時，通常店家會詢問單人用餐者能否併桌，但日前有名網友抱怨，在等候用餐期間，發現有單人使用6人桌吃飯，讓他質疑「存什麼心態？」不過貼文一出，原PO反遭網友酸：「為什麼要跟你併桌？怕沒位子要早點到」。

一名網友在臉書「爆怨公社發文表示，大家在排隊排得要命，在等待用餐座位，但有名男子一個人吃飯不想跟別人併桌，卻使用6人桌吃飯，讓他質疑「這是存什麼心態？」

不過貼文一出，馬上遭眾網友反酸「先來後到，沒毛病，要不要併桌是他的自由」、「疫情期間，併桌的風險有點高」、「就你這態度誰要跟你併桌？」、「那是店家沒有提供小座位的問題，公審客人幹嘛呢？」、「或許他入座時只剩那個大桌的，為什麼自己一個人吃飯就要跟別人併桌？疫情期間有點衛生觀念好嗎？」、「店家有規定客人多時，要接受與其他人併桌嗎？沒有的話，上來公審其他客人做什麼？」、「先來的當然有優先權，人家不願意，那也是人家的權利」、「一個人坐大桌吃飯錯了嗎？你可以不用等，改成外帶！」、「有本事比對方更早到，你住在海邊嗎？管這麼多」。

餐廳 爆怨公社

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