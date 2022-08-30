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「含頭15公分」麥當勞冰炫風湯匙縮小了 鄉民一看：這是台灣人的形狀？

聯合新聞網／ 綜合報導
冰炫風杓匙長度從19公分縮短至15公分。圖擷自路上觀察學院
冰炫風杓匙長度從19公分縮短至15公分。圖擷自路上觀察學院

麥當勞的冰炫風受到許多大小朋友們的喜愛，為了方便挖取盒子裡的冰品，附的杓匙長度及寬度也經過特別設計，不過有網友po出一張照片才知道，「原來台灣人用的尺寸縮小了」引發熱議。

網友在臉書社團「路上觀察學院」po照，杓匙旁邊的長度標註了15公分，下面的註解為2008年設計的，並寫說「短小精幹，用起來更順手」，杓匙長度由19公分減至15公分，有效減塑33%。

照片一出，不少人都歪樓留言，比方「15公分很長了好嗎？」、「我比較喜歡17公分」、「我還認真的拿尺出來研究」、「完了，這樣是不是要去動手術了！」、「「從小環保課都有教，重點是硬度」、「為什麼減少4公分就能減塑33%？」「這是台灣人的形狀？」、「有含頭」。

也有許多人認為實際上是冰炫風的杯子縮小了，所以才不須要用到那麼長的湯匙，「成本減少，但不知價格有無減少那麼多？」還有人開玩笑說，乾脆不要提供杓匙好了，直接用舌頭。

不過，有人指出，「長度和用料又不一定成正比」，其他人則解釋，因為冰炫風握柄部分好像是做成正方形截面的吸管，有可能是這樣導致用料比較多。另有人回應道，「改用木湯匙不就可以減塑100%」、「改全自帶湯匙享有折扣。」

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