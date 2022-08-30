宮廟太多對新莊三重是阻礙？ 網友酸：中永和新店也算偏鄉

日前一名網友在PTT上發文表示「中永和新店人普遍不考慮新莊三重嗎？」原PO聽朋友說土生土長中永和新店一帶的人，都不會選擇去買三重、蘆洲、新莊的房子，因為他們普遍認為那區域的人口素質差、宮廟8+9(八家將)多，只有北漂的人才會去住。

有一名網友在PTT上以「中永和新店人普遍不考慮新莊三重?」為題發文，原PO透露最近跟一位土生土長在新店的朋友吃飯，聊到他本來想去買新莊三重，結果家人極力反對，認為那裡人口素質差、宮廟8+9(八家將)多，家人原本要贊助他500萬買房，一聽到他要買新莊三重就說要收回贊助金，聽他說中永和新店一帶的人，普遍不會去買三重、蘆洲、新莊，反而是一些北漂沒包袱的人，比較不會care那裡的居住品質，原PO想問宮廟8+9(八家將)太多，對新北非三重、蘆洲、新莊人來說，真的有這麼大阻礙嗎?

原PO說他老家在南新莊，比較靠近樹林那邊，他也覺得宮廟確實是個問題，像是每到初八天公生，老家附近就吵整晚，根本無法睡覺，遇到跨年、除夕到初一，附近就會一直有人放鞭炮煙火，但是原PO認為居民本身也很有問題，說小時候本來住新莊八德街巷子裡的華厦，十幾年華厦搞得跟貧民窟一樣，地下室鐵捲門壞掉，有成立管委會，沒人願意出錢修理，鄰居養狗會放任牠在樓梯間大小便，電梯永遠會出現煙蒂，裡面永遠滿滿的菸味、檳榔渣，半夜外面會有改管飆仔在那邊飆車，前一陣子看到民安路附近的火鍋店，連吃火鍋都可以有惡煞闖入砍人。

該貼文一出底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「當然不考慮啊，新店人連中永和都不想去了，何況是三重新莊」、「8+9地區誰想住阿」、「中正路以南真的可怕」、「新北南新莊，我生活了25年，真的很誇張，尤其X凰X」、「新莊不意外，三蘆新莊低端區」、「我就搞不懂，為什麼天公生要放炮吵到別人沒辦法睡覺」、「你確定不是描述柬埔寨」、「真的有點像柬埔寨，水泥封屍案也是在南新莊」、「錢都前一陣子還十幾名惡煞闖入砍人，新聞都還有」。

但也有網友提出不同看法，「中和又吵又擠路又亂，8+9少一點又如何？」、「南新莊不意外 北新莊好一點」、「呃...有這麼扯喔，我也是在新莊但是沒碰到你講的那麼扯」、「我實際認識的人沒有這樣耶」、「小時候去上新莊念書啊，同學都是這個樣子」、「看吧所以才說北新莊人都自以爲高人一等」、「新莊人才不考慮中永和新店吧，整天塞車等紅綠燈」。

也有台北市的網友站出來說道，「所謂的上下新莊之分是什麼時候開始的阿，以前我從沒聽過」、「板橋怎切啊？靠樹林的板橋也被割了嗎？」、「都是住不起台北市的，在爭什麼呢?」、「中永和新店對台北市民來講也只是偏鄉吧，真正在台北市長大的根本不理解各位在戰啥」。