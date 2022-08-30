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賓士車臨停分隔島前 內行人認出所在地：南部日常

聯合新聞網／ 綜合報導
黑色賓士直接臨停在分隔島前面。圖擷自PTT
黑色賓士直接臨停在分隔島前面。圖擷自PTT

馬路上的車流量相當大，因此需要交通號誌和燈號來維持秩序，同時若有停車需求，也要找合法的停車格，以免造成危險發生。不過，日前一名網友在網路上發文，分享一台黑色賓士直接停在分隔島前，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「現在的停車方式越來越狂了」為題發文，原PO透露上週末開車出門買菜，結果經過某個路段時，發現一台黑色賓士直接停在分隔島前就下車買東西。然而，從照片中可以看見，一台黑色賓士轎車臨停在分岔路的分隔島前面，乍看之下還以為是發生車禍，或是駕駛正在思考要左轉還是右轉。對此，原PO氣憤表示「害人家行人都要繞過他，真是氣死我了！這種停車方式真是不應該！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「三寶駕駛對決三寶路人，也還好啊」、「比起來我還是比較討厭佔一個車道的違停」、「那個地方好像從我有印象就都那樣停了」、「真看不懂為什麼要打碼」、「還看過把分隔島的黃線當臨停的黃線，被開單還投書媒體」、「碼車牌幹嘛？送檢舉呀」、「台灣人的水準真的還很低下」、「人要多無恥犯賤才會這樣停車」、「這比違停機車待轉格更狂」、「我看過大貨車這樣停的」。

另外，也有網友針對地理位置表示，「屏東不意外，市區都這樣停」、「南部鄉下日常啦」、「屏東日常啊！而且這邊還鬧區」、「南部那邊是合法車位，你自己無知不要亂說」、「你外地齁，這是過高屏溪的日常啦」、「屏東日常，你太大驚小怪吧」、「屏東根本如法外之地，歡迎來體驗」、「上次經過屏東看到一整排這樣停的」。

屏東 違停 PTT

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