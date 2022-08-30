吃榴槤遭「好鼻師」鄰居貼告示文 網友抱不平「在家不准放屁」

俗話說「千金難買好鄰居」，好不容易花了畢生積蓄買間房，如果遇上奇怪的鄰居 ，真是讓人欲哭無淚。有一位網友上網抱怨說遇到「好鼻師」鄰居，在他家門口貼了一張告示文「拜託他不要吃榴槤、不要在屋內抽煙…」。連吃榴槤都被靠夭，令他無法理解。

日前一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，隔壁鄰居在家門口貼告示「榴槤雖美味可口，但味道真的「很臭」，也請他不要在「屋內抽煙」，因煙味會飄散出來，拒吸二手煙，希望他不要將自己的快樂建築在別人的痛若上。」看著告示文原PO滿腹委曲，說自己只在自家客廳抽煙，沒去陽台或廁所抽煙，就是怕煙味會順著抽風口飄散出去，還被鄰居貼這樣的告示文實在無法接受，要網友們評評理。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「遇到這種鄰居真的很倒楣」、「二手菸有害健康可以理解，榴槤就有點誇張了」、「吃榴槤沒違法吧」、「她是好鼻師嗎？連鄰居吃榴蓮都知道，真是厲害」、「菸就算了，榴槤也要管，管太多了吧！」。

有同樣經驗的網友看了深有同感，「室內抽煙真的很臭」、「煙味真的會從排水管飄過隔壁的」、「榴蓮味真的很可怕，一樓吃，三樓都可以聞到」、「不要以為煙只在家裡抽就都不會飄散出去，那種痛苦我家也是親身經歷，連廁所排水孔通風口都飄的過來，真的要抽煙可以，就要有本事別讓人聞到，不然就戒菸，二手菸很毒的，別人有權利拒吸二手煙，至於榴槤……就是鑽牛角尖找碴罷了」。

也有網友不以為然，替原PO抱不平「那臭豆腐怎麼辦」、「留言給他，你可以選擇不要呼吸」、「氧氣有毒，千萬不要呼吸，放屁也不行」、「直接回他，建議你搬去獨棟透天」、「其實大便也很臭，要不要順便禁止」、「要不要幫他（她）買防毒面具？」、「規定在家不准放屁」、「家是私人空間，甘他屁事？」

最後，也有網友提出解決辦法，「煙味飄出來真的不行，家裡買空氣清淨機自我了結好嗎？」、「公寓大廈比較會有這些問題，還看過叫人不要在電梯放屁的」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康