影／百萬網紅Yumi.k「穿內衣吃火鍋」秀傲人G罩杯 網抨擊：當自己家？

擁有百萬粉絲的網紅Yumi.k經常在Instagram秀出G罩杯的火辣身材，單穿內衣進出餐廳、電影院、體育館等公共場所，更是她的一大賣點，不過此舉也經常引來爭議。最近就有網友抨擊，Yumi.k日前穿內衣到火鍋店用餐的行為很不恰當，簡直把火鍋店當自己家。

知名網紅Yumi.k以G罩杯在網上走紅，平日裡也主打清涼路線，大方展示傲人上圍，在Instagram上更坐擁超過139萬粉絲。她在29日上傳一則短片，畫面中她與一位友人正穿著內衣和比基尼在火鍋店用餐，還開心地用筷子甩肉片將其捲起並開始涮肉。

豈料影片曝光後引來網友一陣撻伐，「到底誰會穿胸罩吃東西和上各種地方，沒衣服穿嗎？」、「到底誰會只穿內衣吃火鍋呢」、「公共場合穿這樣，當自己家？」、「妳去每個地方都不穿衣服，那妳只買內衣就好了」。

有些網友則譴責Yumi.k亂玩食物，「不要玩妳的食物」、「不要玩食物！」、「哎哟，吃的食物别玩喔」。

另外也有不少網友留言聲援Yumi.k，「好多人愛看又愛嫌」、「她還有穿內衣剪髮、穿內衣看醫生，多的呢！」、「家住大海嗎？ 管這麼寬」、「穿內衣吃火鍋，會不會太性感」、「很可愛」、「好美」、「太辣了」。