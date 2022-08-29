路人批「多台重機擠一格」違規 知情人打臉：這才有公德心

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友上傳重機停車照，指出6台重機停在同一停車格。 圖擷自Facebook
有網友上傳重機停車照，指出6台重機停在同一停車格。 圖擷自Facebook

重型機車的道路行駛權長期以來充滿爭議，近日又有網友上傳照片直指6台重機停在同個停車格，引起網友一陣撻伐，不少重機騎車見狀出面澄清此舉並無違規，更有網友指出這樣停車才是真正有公德心的表現。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他看到路邊有一個停車格停了6台重型機車，讓他好奇問「這樣到底要開幾張停車單？」該文引起網友熱烈討論，有人認為車主是為了省停車費，也有人認為此舉違反法規，這才釣出不少內行人出面澄清。

知情網友對此表示，「就6張阿，機車停車格也是一台一張」、「停同停車位，收6台車的停車費」、「停幾台就開幾張」。更有網友指出車主此舉是為了避免佔用太多車位，「這樣不錯啊，難道6個停一台嗎？然後再靠北車位不夠」、「6台停一格，是可以讓更多汽車人可以停」、「喜歡這種友善騎士」、「懂利用空間」、「這樣非常有公德心，值得推廣」。

根據「道路交通安全規則」第 92 條第6項規定，大型重型機車應比照小型汽車的行駛及處罰規定。第 112 條第4項也明定，一個小型車停車格位得停放一輛以上之大型重型機車。綜合以上法規，重機必須停放在小型車停車格內，不得停放於機車格，且1車格可同時停放多部重機，每台重機都必須負擔停車費用。

重機 交通違規 路權

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