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跟同學租車出遊！他倒車請後座幫看遭拒 網嗆：建議絕交

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露因為倒車時看不到雙向來車，便請後座的同學協助，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO透露因為倒車時看不到雙向來車，便請後座的同學協助，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

開車是一門深奧的學問，不少新手駕駛都會面臨到困難，這時就需要車上乘客給予協助。日前一名網友在網路上發文，透露某次倒車時因為看不到雙向來車，便請同車的同學協助。沒想到，對方卻不太願意，因此發文詢問大家「注意雙向來車到底是不是後座該做的，還是單純是我自己太過於難搞？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「後座義務？」為題發文，原PO透露自己之前和同學到外島玩，並在當地租了一台汽車來開，不過因為只有自己有上路經驗，所以就成為一群人之中的駕駛。然而，因為民宿的車庫是封閉式，四面中有三面是牆壁，所以倒車出去的時候看不到雙向來車。原PO因此麻煩後座的兩位同學幫忙看，「他們卻也不怎麼願意，甚至覺得是我太難搞，甚至亂報一通」。

對此，原PO感到相當不滿，因為從小父親就教育要幫忙駕駛人注意雙向來車，自己開車後也很頭痛這種死角問題。在貼文的最後，原PO提出疑問「注意雙向來車到底是不是後座該做的，還是單純是我自己太過於難搞，根本不應該請他們做這種事呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「建議直接絕交」、「有些事是不能開玩笑的，慎選朋友」、「重點是倒車出車庫，只有後座能看到雙向來車啊」、「這什麼爛朋友」、「亂報一通是怎樣？害你撞到嗎？這種人可以離遠一點」、「我覺得出遊是很好認清朋友的時候」、「結論，這些人真的不值得當朋友」、「這種垃圾朋友建議最後一天丟包加絕交」。

另外，也有網友突破盲點，「建議一開始就倒車進去」、「不是，為什麼不倒車進去，正的出來就好？」、「你一開始應該倒退進去的」、「基本上經驗多的駕駛都會倒車入庫啦，出來方便很多又不需要其他人指揮」、「真的要倒車進入，別鐵齒」、「建議下次停車不要再讓車頭先進了，除了比較好進出之外也比較安全」。

PTT

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