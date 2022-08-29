存款上億又土地一堆⋯他曝光有錢人的房間 網嚇：皇帝命乞丐身

有錢人住在這樣的環境裡，你敢信嗎？一名網友透過臉書社團「爆廢公社」發文，意外曝光朋友鄰居的房間，見房內各種雜物、垃圾、沒吃完的食物堆積，牆面和地板也被染上厚厚的污漬灰塵，看起來宛如「垃圾屋」。

原PO還備註強調這個地方「真的有人住」，房內有養雞，還有死掉的烏龜，更透露「房客不是流浪漢，他非常有錢」，實在令人難以置信。

一名網友曝光「有錢人的房間」，床鋪、地板堆滿垃圾，實在髒亂不堪。 圖擷自 爆廢公社

貼文曝光後，累積超過萬人按讚留言，許多人留言表示「垃圾桶是裝飾品嗎？」、「夭壽喔～突然覺得全身癢起來」、「我連走進去的勇氣都沒有」、「他的免疫系統一定很強大」。

也有人忍不住歪樓，「有錢人的生活就是如此樸實無華且枯燥？」、「老鼠進去都要開導航」、「皇帝命，乞丐身」，還有人起疑「如何定義非常有錢？」原PO回應道，「（有）土地一堆，銀行存款上億這樣，我就覺得非常有錢」。