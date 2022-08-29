2個月沒住人！她返家卻見「耗了43度電」 內行人揪出偷電怪獸

難道有偷電怪獸？日前一名女網友在網路上發文，透露租屋處兩個月沒有住人，期間電器也沒有使用，但電表卻莫名產生43度電，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「#租屋疑問 總電源沒關，兩個月有可能耗費43度電嗎」為題發文，原PO透露房子兩個月沒有人住，期間也沒有使用電器，小冰箱也沒有插電，但電表卻產生了43度電。原PO相當困惑，因此詢問房東，對方則回應是總電源沒關。在貼文的最後，原PO提出質疑「沒人住卻耗了這麼多電，我好疑惑，想請問這是正常的嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友點名「電熱水器」，「電熱水器比冰箱、電視都還要耗電喔」、「應該要看妳插了啥，電熱水器、冰箱、電腦、電視盒等等都有可能」、「應該是電熱水器，曾經觀察過，冰箱和熱水器開關沒特別關的狀況，一天大概2到3度電」、「沒使用或插頭沒拔都有可能會耗電，尤其是電熱水器」、「電熱水器沒關嗎？那就會一直耗電」。

另外，也有網友分享自身類似經驗，「我出國一個月，電視跟冰箱插著才3度喔⋯也沒有關總電源之類的」、「我平均兩天不到1度，只有冰箱插電」、「我也遇到同樣問題⋯所有的插頭都拔掉了，熱水器沒辦法自己關，一度電5元，兩個月的電費290元 」、「我也是回家三星期，總電源跟家電電線都拔了，電錶還跳了17度⋯一度6元」。