六都誰進步最有感？ 眾人狂點名「這一都」：連住台北都有感

台灣目前共設有臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市等6個，俗稱「六都」。六都為中華民國的第一級行政區劃，由行政院直轄，條件是人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要之地區，近日有一名北漂台北的台中網友好奇，「4年來哪個直轄市有進步最多？」，最多網友點名這縣市「真的差蠻多」。

一名網友在PTT發文，他表示自己是北漂好幾年的台中市西屯區人，至少2018年到現在有全程參與到台北的部分，因為自己常回台中，所以台中的部分大概知道，但其他縣市不清楚，他好奇「這4年來哪個直轄市有最大的進步？」。

他也列出了他心中各縣市的進步，台北為「市場整治、社宅跟橋梁整治」、新北為「捷運，其他不清楚」、桃園「航空城？還有鐵路地下化？」、台中「74線加強、水湳經貿、中科陸橋、豐原轉運站、大智路打通、北屯發展」、台南「台南捷運、鐵路地下化？」、「台積電進駐、高雄黃線捷運？」，他也表示，各地房價變高先不算。

此文一齣馬上引起網友熱議，最多人點名台中，「考量基期，台中可能真的是進步最明顯的」、「應該是台中，台北這幾年比較像重整體質」、「台中光是北屯發展就有資格自稱前二」、「感覺是台中，物價比台北便宜很多，居住品質似乎也不錯」、「台中差蠻多的」、「我台北人，但覺得這幾年台中真的變化最大」、「認真說台中」、「絕對台中」。

不過也有人認為，「如果台北本來是90分很難大進步吧」、「出國就知道台北根本鄉下，市容醜到不行」、「認真說是桃園吧，靠近雙北的好處」、「 台南真心不覺得進步」、「高雄這兩年真的趕進度」、「認真覺得桃園蠻有感」、「絕對是高雄阿，兩年做完十年建設」、「雙北這幾年整體而言沒什麼大變化啊」、「台南高雄實居遠少於戶籍」。