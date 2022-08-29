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絕不是少女心！她下廚見「粉紅鹹蛋」嚇壞 內行揭恐怖原因：快丟掉
一名女網友下廚時切開2顆鹹蛋，未料其中一顆竟是粉紅色的，讓她不禁驚呼像極了「毒蘋果」；照片曝光後，許多網友也被嚇了一跳，其中有內行人透露這顆粉紅鹹蛋「必須要丟掉了！」
原PO透過臉書社團「爆廢公社」貼出照片，畫面中擺滿被剖半的鹹蛋，一般的鹹蛋內部「白黃分明」，但其中一顆的蛋白卻出現粉紅色，原PO被嚇了一跳，「第一次看到粉紅色的鹹蛋，是發生什麼事了？美到想拍下來，但它應該是顆毒蘋果」。
許多網友都被眼前幅奇景吸引，紛紛留言笑回「情人節彩蛋～」、「Hello Kitty聯名？」、「會不會要生蛋之前剛好吃了火龍果？」、「應該『粉鹹』的」、「鴨媽媽的少女心」。
其中有網友分享美國農業部（USDA）官網解釋，呈現混濁的蛋白表示雞蛋非常新鮮，若是清澈的蛋白代表雞蛋正在老化，但要是像原PO發現的「粉紅色或珍珠色」蛋白，則代表雞蛋已被綠膿桿菌（Pseudomonas）污染而變質，所以遇到顏色異常的雞蛋絕對不可食用。
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