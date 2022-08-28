沒闖紅燈！他騎車犯「1動作」遭罰900元 大票苦主嘆：剛繳完

馬路上的車流量相當多，不僅需要交通號誌和燈號，也需要相關法規來維持秩序。日前一名網友在臉書上發文，透露自己停紅燈時沒有停在格子內，因此被開了900元罰單，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「記憶八德」上發文，原PO表示有時候打開信件時，總會發現一些驚奇的事情，尤其是當你自己覺得非常遵守交通規則的時候。從照片中可以看見，原PO停紅燈時沒有停在機車停車格內，導致被以「不遵守道路交通標線之指示」開罰900元。對此，原PO在貼文中寫道，「奉勸各位八德的鄉親們，在停紅燈的時候要記得停在格子裡不要超線，儘管煞車煞不住也要死命的煞，以免哪天收到罰單，連為什麼被開單都不知道」。 原PO被以「不遵守道路交通標線之指示」開罰900元。 圖擷自 記憶八德

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「八德抓滿兇的，我桃園吃兩張都在八德」、「這裡有科技執法，壓線就拍」、「我自己有被行車記錄器拍一張轉彎壓到線，也只能默默拿去繳，然後以後多注意了」、「科技執法的威力來了」、「感謝分享，從沒想過這樣也會被罰」、「我記得我有次也是因為車多，格內沒位置，我停等格外也收到罰單，後來是去監理站申訴才OK」、「怎麼這麼面熟？我家有一張一模一樣的，不過是汽車的」。

另外，也有網友表示，「本來就該停格子裡吧」、「基本常識吧，有些人一定要越過停止線，好像覺得能搶先出發很高興似的」、「很多很愛超線的，不知道超線到底是什麼心態」、「考駕照有說可以踩線或越線嗎？你考試時是用雞腿換的嗎？要不要重考啊⋯汽機車都一樣踩線就扣分了，更何況越線？」、「笑死！黃燈三秒還來不及煞車？要不是你騎太快，就是你煞車不夠力」。

最後，也有網友提出質疑，「有時看到格子都被轎車停滿了」、「有時上下班時間，格子不夠停怎麼辦？」、「車很多的時候格子夠停嗎？還有機車停車格被汽車占用了怎麼辦？」、「汽車停在機車格的，還有在奇怪地方停紅燈躲陰影，這些更需要開單吧」、「為了不越過停止線或停在格子裡而急煞，被後面的車追撞有比較好嗎？」、「假如白線格內都停滿了機車，被迫停在外面，不就鐵定會被拍照」。

根據「道路交通管理處罰條例」第60條第2項第3款，汽車駕駛人駕駛汽車時，不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，處新臺幣900元以上，1800元以下罰鍰。