快訊

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

他分享「五樣」長輩買的電子垃圾產品 網同感：已晾在旁邊了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露家中長輩很愛看臉書直播買東西。 示意圖／ingimage
原PO透露家中長輩很愛看臉書直播買東西。 示意圖／ingimage

不少長輩都喜歡看電視購物或是網路直播，但是卻時常被商人的推銷技巧誘騙，因此買了不少不好用的東西回家。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問「大家認為最沒用的電子產品是什麼？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「長輩買過的電子垃圾有哪些？」為題發文，原PO透露家中長輩很愛看臉書直播，同時也買了不少東西。對此，原PO舉出五個產品，認為這些東西是超沒用的電子垃圾。

首先，原PO提到「酒精噴霧劑」，這東西不僅只有家裡有，公司也一堆人在團購，「算是搭上防疫紅利吧，還吹噓可以殺菌的藍光，會信的人到底有多笨」；第二個是「電子垃圾桶」，因為在買的當下沒有想到，當垃圾桶沒電時，這個產品就是一個垃圾；第三，原PO提到「電子驅蟲器」，因為之前家裡買了一個，但拆開後裡面只有一片PCB+LED，傻眼直呼「這種東西能驅蟲，算是打破我的三觀」。

第四則是「跳舞機」，原PO透露買了之後只跳了一次，因為太佔空間就收起來了；最後一個是「電子封口機」，原PO原本想拿來封沒有吃完的零食，但可能買到爛貨，不是沒有封好，就是袋子被熔破。在貼文的最後，原PO寫道「還有很多藍芽喇叭、手電筒、車內空氣清淨機等，大家認為最沒用的電子產品是什麼？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「封口機20幾年前很流行，很多家庭都有一個，想不到現在變垃圾了」、「自動打包那個垃圾桶很容易壞⋯已晾旁邊了」、「跳舞機買過，以前很紅」、「封口機要買類似好市多的商品才好用」、「藍牙喇叭不垃圾啊，很方便欸」。

另外，也有網友提到其他產品，「負離子系列，都是假的偽科學產品」、「劣質旋轉拖把」、「家裡好幾箱過期的藥，冰箱滿滿電視購物的食物」、「負責吸橡皮擦屑的小馬達」、「電動牙刷，垃圾中的霸主」、「掛在脖子上的空氣清淨機」、「水冷扇真的垃圾，吵又潮濕」、「掃地機器人，家徒四壁沒有障礙物和階梯的才適合」、「買念佛機說要聽歌，我差點哭出來」。

網路直播 PTT

延伸閱讀

國軍極品「罐頭甜湯」曝光 前輩激推：狠甩其他品牌好幾條街

叫外送點漢堡肉吐司 他收到餐點傻眼：買了個寂寞？

泡圖書館抬頭看到「怪東西」 內行網友曝：保命用的

真台中人？咖啡廳推限定「東泉拿鐵」網崩潰：製造社會對立的飲料

相關新聞

沒闖紅燈！他騎車犯「1動作」遭罰900元 大票苦主嘆：剛繳完

馬路上的車流量相當多，不僅需要交通號誌和燈號，也需要相關法規來維持秩序。日前一名網友在臉書上發文，透露自己停紅燈時沒有停在格子內，因此被開了900元罰單，而貼文曝光後也掀起討論。

他分享「五樣」長輩買的電子垃圾產品 網同感：已晾在旁邊了

不少長輩都喜歡看電視購物或是網路直播，但是卻時常被商人的推銷技巧誘騙，因此買了不少不好用的東西回家。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問「大家認為最沒用的電子產品是什麼？」而貼文曝光後也掀起討論。

國中弟刷敬老卡搭公車被抓包 恐龍家長嗆：找議員讓司機失業

各縣市都發有敬老卡，提供65歲以上老人使用，適用範圍包括公車、捷運、客運等多種交通工具。一名公車司機近日抓到一名男學生使用敬老卡付費搭車，當場提醒學生後，對方也乖乖付費，想不到數日後學生的父親竟在公車站牌旁「堵人」，還嗆司機「要投訴市議員讓你丟工作」。

老鳥大聊壞話！新人見「群組對話」臉綠了：我也在裡面

新鮮人進入職場，會希望趕快上手，不要造成別人的麻煩。近日有一名工作不到一個月的菜鳥，很多東西還不熟悉，卻突然看到群組內其他同事幫她亂取綽號，語帶諷刺，讓她瞬間臉綠，不知道該怎麼面對才好，此文曝光後也引起網友熱議。

泡圖書館抬頭看到「怪東西」 內行網友曝：保命用的

學生時期為達到專心目的，許多人會選擇到圖書館讀書，一名大學生近日在圖書館讀書時發現「天花板上有個怪東西」，只見天花板與樑柱之間另外加裝了一整片玻璃，有內行網友解答那是「防煙垂壁」，火災時可防止濃煙快速擴散。

他嗆路人「超商ATM用太久」 網反酸：有限制時間？

超商提款機使用方便，許多人有存匯款業務時，會選擇就近的超商提款，但日前有位網友抱怨「麻煩有多筆帳務的人，去銀行使用提款機，不要佔用超商ATM」。沒想到貼文一出，反被網友罵翻「ATM又沒限制使用時間」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。