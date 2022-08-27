國中弟刷敬老卡搭公車被抓包 恐龍家長嗆：找議員讓司機失業

各縣市都發有敬老卡，提供65歲以上老人使用，適用範圍包括公車、捷運、客運等多種交通工具。一名公車司機近日抓到一名男學生使用敬老卡付費搭車，當場提醒學生後，對方也乖乖付費，想不到數日後學生的父親竟在公車站牌旁「堵人」，還嗆司機「要投訴市議員讓你丟工作」。

一名公車司機在臉書社團爆怨公社發文表示，近日一名國中生搭車時使用敬老卡付費，他詢問「你是老人嗎？你知道敬老愛心卡只能本人使用嗎？」並告知對方，盜用敬老卡觸犯詐欺罪，可以報警處理，學生聽完便乖乖付費搭車。

想不到三天後，該學生的爸爸竟在公車站牌旁「堵人」，大嗆司機「憑什麼沒收我們的卡片？我要去投訴市議員處理，你準備不用幹了！」該學生在一旁似乎也看戲看得很開心，讓他傻眼表示，「現在家長的教育還真震撼，我驚呆了！」

其他網友紛紛留言「唉！什麼身教？做錯事情比較大聲，支持司機做對的事情」、「辛苦了，支持你，只是憂心這家長三觀不正，小孩未來長歪的機會也大了」、「有些人的人格就是只值那張卡的錢」、「有詐欺嫌疑，會有那個議員敢干涉？」、「看他能找哪個議員……哪個議員不想選」。