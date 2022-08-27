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老鳥大聊壞話！新人見「群組對話」臉綠了：我也在裡面

聯合新聞網／ 綜合報導
新人表示其他同事聊到忘我，在裡面諷刺她，可能忘記她也在群組裡面。 圖／ingimage
新人表示其他同事聊到忘我，在裡面諷刺她，可能忘記她也在群組裡面。 圖／ingimage

新鮮人進入職場，會希望趕快上手，不要造成別人的麻煩。近日有一名工作不到一個月的菜鳥，很多東西還不熟悉，卻突然看到群組內其他同事在討論她，幫她亂取綽號，甚至語帶諷刺，讓她瞬間臉綠，不知道該怎麼面對才好，此文曝光後也引起網友熱議。

一名女網友在Dcard以「突然發現自己被辦公室討論」為題發文，她指出自己是剛進公司不到一個月的菜鳥，很多東西還不熟悉，資格上也還有待加強，有一天辦公室的人用群組聊天，可能聊到忘我，忘記原po人也在群組裡，她眼睜睜看到其他同事在偷偷諷刺她，還幫她亂取綽號，但訊息跳很快，同事可能認為她沒有看到。

原po看到當下臉綠，也感到很挫敗，雖然知道自己能力不是很好，但是看到那些訊息真的不知道怎麼面對那個人，因為自己本身就偏內向，也怕別人說做不好，很努力在不懂的地方詢問，但這下也讓自己更害怕去問人，「我這樣到底要怎麼改善」。

不少網友看到此文，也紛紛提供建議，「如果因為害怕被輿論而不敢問同事，這樣的話被嘲笑的狀況會一直存在，不懂就問，管他們說甚麼，妳是來賺錢的，把事情做好就好，其他的不要在意太多，在意太多最後難受的只有自己」、「有句話說，跟妳差不多的人才會嫉妒妳，如果今天林志玲嫉妒妳，妳還會受寵若驚，所以辦公室閒言閒語最不重要了，最重要的是把握時間提升自己」。

也有過來人表示，「新人期一定會遇到，真的撐過就是妳的了，畢竟妳才剛來，和同事彼此都很陌生，工作也不可能馬上上手總會不熟悉或失誤，他們當然會討論，做久了妳變成老鳥，就換妳討論新人了」、「我是覺得新人好像都容易成為大家注意的焦點，我剛剛換到新公司時也是如此。 我其實也明白大家都在觀察我，所以也就更加謹言慎行，然後當又有新的新人進來時，我就脫離討論的對象了」。

新鮮人 職場

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