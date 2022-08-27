泡圖書館抬頭看到「怪東西」 內行網友曝：保命用的

學生時期為達到專心目的，許多人會選擇到圖書館讀書，一名大學生近日在圖書館讀書時發現「天花板上有個怪東西」，只見天花板與樑柱之間另外加裝了一整片玻璃，有內行網友解答那是「防煙垂壁」，火災時可防止濃煙快速擴散。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「最近常待圖書館，有次抬頭發現了這個怪東西，天花板裝玻璃到底要幹嘛，好奇心趨使我研究這個冷知識 沒想到居然是保命用的」。

他也表示，這片玻璃就是「防煙垂壁」，作為排煙設施的區劃，因熱空氣輕，會沿著天花板向四周散開，可以防止火災時濃煙快速擴散。

另外也有網友留言「這個公共建設都要做，你在捷運也看的到，跟牆壁圍起來的區域你還找的到排煙口」、「防煙垂壁，是消防設備，依法設置的，用來隔離煙霧的擴散」、「火災發生時可以擋煙」、「防止濃煙快速往上竄 增加一些逃生時間用的」。

有網友進一步指出，「防煙垂璧一般都會配合防火區劃而設置，走道上防煙垂璧之間的間隔不得超過三十公尺，在百貨公司看到的防煙垂璧，都會緊臨著防火區劃的緊急安全鐵捲門，第一除美觀之外，第二就是避免濃煙擴散順勢擴大火勢」。

其他還有網友開玩笑留言「防止7、8月的鬼在上面飛來飛去，或是防止蜘蛛人在天花板爬來爬去」、「我還一直以為是這樣比較好看欸，美觀的部分」、「我以為是設計師說是設計實則騙錢用的」。