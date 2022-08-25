女路邊臨停被「一雙眼睛」嚇到 竟是父母去看房獨留小孩顧車
夏天氣溫飆高，在屋內、車內都要預防中暑風險，尤其不可單獨將孩童留在車內，以免發生意外。日前一名女網友表示，她臨停路邊幫寶寶換尿布時，突然發現前面一台車上，有位孩子「雙眼直盯著她」，讓她嚇了一大跳，事後才知道「孩童父母去看房子，留下男童顧車」。
一名女網友在「爆料公社」發文表示，她把車子臨停在路邊，幫寶寶換尿布時，剛好看到前一台車子有位男童，雙眼直盯著她看，當時她被嚇了一跳。後來過了約略15分鐘，才發現男童待的那台車，窗戶也沒有打開，車子也都沒發動，明顯是大人不在車內。
這時原PO抱著寶寶，詢問男童「你的爸爸媽媽呢？」只見男童滿臉淚痕的搖頭，事後她擔心男童中暑，幫忙報警後，男童告訴她「爸爸說要去看新房子了」，這讓原PO相當傻眼「這種大熱天把小孩丟在車上，自己去看新房？怎麼不考慮去看紙紮屋？」她呼籲大家「對孩子不要存著僥倖的心態，生命真的很脆弱」。
對此，網友回應「這應該要開罰吧，太誇張了」、「這父母怎麼不把自己關在車上，感受溫度看看？」、「可憐的孩子！以後一定會有陰影，還好遇到好心人」、「車子有發動嗎？這天氣沒冷氣吹，又關在車子裡面的話，人會烤熟耶！」、「這在國外的話，小孩會直接被政府社工帶走，父母還要面臨刑責」、「謝謝妳的細心，留意到了小孩」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言