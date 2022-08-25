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女路邊臨停被「一雙眼睛」嚇到 竟是父母去看房獨留小孩顧車

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現前面的車子，有位男童被父母單獨留在車內，她呼籲「對孩子不要存著僥倖的心態，生命真的很脆弱」。圖擷自「爆料公社」
一名網友發現前面的車子，有位男童被父母單獨留在車內，她呼籲「對孩子不要存著僥倖的心態，生命真的很脆弱」。圖擷自「爆料公社」

夏天氣溫飆高，在屋內、車內都要預防中暑風險，尤其不可單獨將孩童留在車內，以免發生意外。日前一名女網友表示，她臨停路邊幫寶寶換尿布時，突然發現前面一台車上，有位孩子「雙眼直盯著她」，讓她嚇了一大跳，事後才知道「孩童父母去看房子，留下男童顧車」。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，她把車子臨停在路邊，幫寶寶換尿布時，剛好看到前一台車子有位男童，雙眼直盯著她看，當時她被嚇了一跳。後來過了約略15分鐘，才發現男童待的那台車，窗戶也沒有打開，車子也都沒發動，明顯是大人不在車內。

這時原PO抱著寶寶，詢問男童「你的爸爸媽媽呢？」只見男童滿臉淚痕的搖頭，事後她擔心男童中暑，幫忙報警後，男童告訴她「爸爸說要去看新房子了」，這讓原PO相當傻眼「這種大熱天把小孩丟在車上，自己去看新房？怎麼不考慮去看紙紮屋？」她呼籲大家「對孩子不要存著僥倖的心態，生命真的很脆弱」。

對此，網友回應「這應該要開罰吧，太誇張了」、「這父母怎麼不把自己關在車上，感受溫度看看？」、「可憐的孩子！以後一定會有陰影，還好遇到好心人」、「車子有發動嗎？這天氣沒冷氣吹，又關在車子裡面的話，人會烤熟耶！」、「這在國外的話，小孩會直接被政府社工帶走，父母還要面臨刑責」、「謝謝妳的細心，留意到了小孩」。

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