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新竹周邊國道連離峰都塞車 網質疑：人太多還是設計問題？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示新竹周邊國道連離峰也會塞車。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO表示新竹周邊國道連離峰也會塞車。 示意圖／聯合報系資料照片

不少駕駛人最怕碰上的狀況不外乎就是「塞車」，不僅過程中相當耗神，還可能導致後面的行程耽擱。一名女網友日前在網路上發文，好奇詢問大家「新竹最早幾點下班不會塞車？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在PTT上以「請問新竹最早幾點下班不會塞車？」為題發文，原PO透露自己最近心血來潮，測試下午2點左右從新竹前往台北，發現就連平日週一到週四都會塞車。此外，原PO表示早上10點左右新竹周邊國道也是塞車，讓她質疑「是新竹人太多，還是高速公路設計有問題？」

原PO好奇離峰時間怎麼會塞車，「難道有一波人都每天晚上班，另一波人每天提早下班？還是都不是新竹人，是不用上班的那群人平日出遊的時間，不解！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「妳遇到的塞車不是下班人潮造成的，是平日來往台北的出差人士等公務需求，甚至暑假請假的出遊車流都會導致塞車，但這種塞車只是車速慢，通常過湖口就好了」、「妳講對了，人太多加上交通設計又不好」、「新竹到湖口那段真的惡夢」、「那個時段跟上下班無關，是基本流量就超過設計容量了」、「高速公路往北更塞，有很多貨運車和大卡車往北送貨」。

另外，也有網友分享自身經驗，「晚上11點下班沒塞過，連紅綠燈都是閃光黃燈」、「加班到10點以後，只要沒道路維修就不會塞車」、「我5點下班寶山路不會塞車」、「平常5點前不塞，星期五例外，要提早到3點下班才會不塞」、「9點過後通行無阻」、「晚上10點後真的不會塞」、「有時請假下班4點走也不太塞，車速大概都90以上」。

塞車 新竹 PTT 國道 高速公路

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