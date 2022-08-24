奧客好市多買水蜜桃「又捏又摔」 他制止反被嗆：你就不要買

美式賣場好市多不僅商品多樣化有時還會有優惠，受到不少人的喜愛。一名網友在逛好市多時，發現有一對男女為了買一盒水蜜桃，不停地搬盒和換桃，途中甚至還把水蜜桃摔落到地上，他看不下去出言制止，沒想到卻反被對方嗆，令他相當傻眼。

一名網友在臉書社團「COSTCO好市多 消費經驗分享區」發文，他中午時到好市多逛街，在水果區看到有一對男女挑選水蜜桃時，竟直接用手不停地搬盒和換桃，過程中還有水蜜桃摔落，原po實在看不下去直接出言制止，「你們這樣挑，後面的人怎麼買？」，沒想到其中一位理直氣壯地回他，「那你就不要買！」，令他相當傻眼，立刻拍照錄影並向「藍背心」的主管反應，他也不禁感嘆，「你是買到7顆又大又好的，後面的人卻要買妳捏壞、摔壞的…」。

此文一出，不少網友相當憤怒，「這二位行為舉止已經很糟…言行更沒禮貌！」、「專挑爛果，七顆都爛果！」、「內心多貧窮才會這樣做？『物以類聚最佳典範！！』」、「這種人還不是少數才悲哀」、「沒水準兼沒衛生」、「沒辦法～有些人就是什麼都要就是不要臉！！」、「整盒賣就是告訴妳只能整盒選，連最基本的常識都不懂，最壞的示範」、「讓他們紅起來！！！超級沒水準又沒素質！！都已經好言相勸了還惡言相向，最討厭這種人了」。

有網友則表示，市場的水蜜桃是不可碰的，「市場上水蜜桃都不讓人出手摸的，很嬌嫩」、「就像我們去水果店水蜜桃也是不可以摸的」、「水蜜桃太容易受傷，應該要有工作人員」、「水蜜桃又不能封膜包覆，會催熟爛掉。能封膜包覆的水果，又怕買了之後底下都爛的，兩難」。

有網友表示，有些分店會有工作人員幫忙檢查，「台南都有工作人幫你檢查，也不讓人用手摸」、「現場工作人員都一直宣導不要用手摸了」、「水蜜桃太容易受傷，應該要有工作人員」、「咦…之前不是有工作人員會在現場，幫忙檢查桃子的狀況+順便制止這種人挑選，唉…還是被下手了，希望這2位以後也會撿到別人挑過的，你們的自私…會有報應的」。