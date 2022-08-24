殺警犯落網地Google照曝「警察超會躲」 網：這動作救了全部
台南殺警奪槍案，林姓凶嫌逃亡17個小時不斷製造斷點企圖隱匿行蹤，最後在和欣客運新竹站落網，現場畫面曝光立刻成為熱議話題，有網友利用Google地圖搜查林嫌落網地點，發現當地很曠，好奇大批警力埋伏在現場竟然都看不出來，大讚警察埋伏功力超強。
殺警凶嫌林信吾犯案後逃亡17個小時，期間不斷變換交通工具，先南下再北上展開一連串逃亡路線，最後搭和欣客運北上新竹，警方在與客運公司聯繫，查詢停靠站點，大批警力提早趕到客運站埋伏，終於在23日凌晨4點多時將林嫌逮捕到案。
一位網友在《PTT Gossiping板》發文，觀看各家媒體報導畫面看緝凶現場，利用Google地圖搜尋現場比對出客運停靠點及林嫌行進方向，發現客運站的位置兩側都很空曠，驚嘆「太猛了吧，50幾個警察躲起來完全沒被發現」、「另外那四個警察一起開車門的畫面也太帥了吧」，佩服警察埋伏功力真的太厲害了，好奇問大家「有沒有警察超會躲的八卦？」
貼文引發熱議，網友紛紛讚嘆「真，大型圍爐現場」、「好寬廣＝躲貓貓，真的厲害」、「躲在各自的車子上吧，瞬間解壓縮」、「一台車子至少可以蓋掉二三個人吧」、「路邊那台直衝出來的應該就塞了五六個」，但也有人認為是「不抓違停救了全部」、「違停立大功，大家都習慣違停看到違停不奇怪」、「逾期未歸就這樣抓，兩個警察的命就保住了」。
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