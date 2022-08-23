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鄰居半夜吵架她無奈「怎處理？」 網建議先做1動作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨鄰居總愛在半夜吵架，不少人建議她「直接報警」。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨鄰居總愛在半夜吵架，不少人建議她「直接報警」。示意圖／ingimage

半夜最怕吵鬧聲擾人清夢，一名女網友抱怨「大半夜鄰居在吵架，已經不是第一次了，這種情況該怎麼辦？」對此，不少網友建議「直接報警，可以跟警察說疑似家暴」，還有不少苦主同感「我是不是住妳隔壁，我昨天也聽到」。

一位民眾在臉書「爆怨公社發文表示，鄰居在大半夜吵架已經不是第一次了，而且每次吵架聲音都很大，她詢問大家「這種情況該怎麼處理？」並附上一張兩手一攤的照片，來顯示她的無奈。

對此，多數網友建議她「報警」，可以跟警方說「疑似家暴且爭執激烈，請警察注意安全」，有專業網友表示「打電話請警察敲他們家門，每次鄰居吵架的第一個動作，就是打電話請警察來，經過幾次之後，他們應該就不會在半夜吵架了」。

不過也有網友提出「搞笑建議」，留言「過去跟他們兩個一起吵，加入鄰居的戰局」、「放日本動作片，把音量調最大，他們就會安靜偷聽了」、「買爆米花看戲」、「放佛經」、「吵得比他們更大聲」，還有同為苦主的網友表示「我以往的經驗也是請警察」、「我是不是住妳隔壁，我昨天也聽到」。

警察 家暴 爆怨公社

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