凶嫌林信吾無情殺警後逃亡 網見「5行為」直呼：絕對要判死刑

昨（22）日台南兩名員警在追捕通緝犯時，意外遭到逃犯持刀攻擊，兩人皆不幸殉職，凶嫌林信吾今日凌晨在新竹落網。一名網友仔細分析凶嫌的犯案及逃亡路線，直呼「從種種犯案後行為來看都是腦袋清晰的有意為之，這人絕對要判死刑的吧！」

一名網友在PTT以「林信吾這個不會再有精神疾病了吧」為題發文，原PO在貼文開頭就直言「真的是逮到才知道是外役監在逃的犯人，有夠垃圾！」原PO接著仔細分析林信吾的犯案行為，「能殺掉兩個警察後奪槍」、「去國中抹滅血跡跟棄車」、「偷車到超商搶錢」、「搭乘白牌計程車前往高雄」、「坐客運北上」。

林信吾的逃亡路線圖。製圖／聯合新聞網

綜合以上五點，原PO認為幾乎所有行動都是有目的，也能判定他頭腦的思考相當清晰，就連多繞去高雄都是在混淆視聽。對此，原PO激動直呼「所以這次總不會再有什麼人權律師出來哭說精神疾病了吧，這人絕對要判死刑的吧，不判真的說不過去欸」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「如果不判死的話，法院窗戶會被砸破吧」、「死刑太便宜⋯想辦法讓他痛苦死」、「有時候甚至覺得泯滅人性的不是兇手，而是無視受害者傷痛還想著要教化兇手的人」。

另外，也有不少網友表示，「對中華民國刑法而言，只要殺人都是有精神病」、「台灣司法一定會保護他，放心」、「既然有精神病，就通通都可以減刑」、「你太小看人權律師了，這種關注度這麼高的，一定會出來賣清高蹭聲量」、「可教化啦！哪一次不可教化」。

最後，也有網友仔細分析，「以犯案來講冷靜到讓人害怕，台灣不要再出現這種人了」、「再給他多逃竄幾天，就是下一個陳進興」、「還會偷車這種精密的技巧，還會有思覺失調喔？」、「這腦袋一定超清楚吧，都能規劃逃獄」。