盆栽斜放公寓5樓遮雨棚 網友痛批「自私風景」：是殺人兇器

許多人喜歡在家中陽台種植花草，但如果沒有將盆栽固定在安全的位置，一旦掉落，可能會危害到路人。有民眾發現，某戶人家的屋外遮雨棚上，居然擺放了數個盆栽，且完全沒有任何防止掉落的裝置，網友們見到此景無不冷汗直流，痛批屋主實在太自私。

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享一張照片，寫道「比人命值錢的盆栽」，照片中可見某戶公寓的五樓遮雨棚上、六樓窗台下方，放了好幾個盆栽，發文網友並透露此處位於台北市新生北路某個的巷弄內。

有網友發現某戶人家將盆栽放置在遮雨棚上，看起來相當危險。 圖擷自 爆料公社

這些盆栽直接擺在有斜度的遮雨棚上，一旦滑動將毫無阻擋的掉到樓下，令上萬網友心驚，許多人相當擔憂，「這太誇張了吧！都不怕掉下去剛好砸到路過的人」、「這太過分了，斜坡屋頂放這樣，想害人也不是這樣」、「是殺人兇器了吧」、「遇到地震、颱風、強風下面的住戶就倒霉了」、「不管颱風有沒有要來，樓下的人隨時都有危險存在」。

不少網友更痛批這是「台灣最醜陋的風景」，「台灣的特色，頂加鐵皮外推再外推」、「樓下的雨遮就是我的花園」、「自宅綠化比路人的人命重要」、「自私鬼永遠都體會不到顧慮別人的安全」、「我們鄰居就這是這樣，結果颱風把別人的屋頂砸壞還死不賠」。

另有人呼籲應趕緊通報相關單位，「這個已經是涉嫌公共危險了，先報警再由市政府工務局去處理」，但也有人無奈的說「警察只能勸導……掉下去傷到人的時候才能受理」。

還有網友忿忿不平的道出其他「擾鄰」行為，「陽台種一堆花花草草，然後螞蟻亂爬，澆水灌一堆往樓下滴」、「盆栽算什麼，我還真的看過有人在上面燒金紙勒」、「台灣的冷氣室外機一堆也掛得很危險」。