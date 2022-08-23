林信吾凌晨新竹落網 在地人叫好「不知城隍爺很靈驗？」

台南殺警案震驚全台，涉案逃亡的嫌犯林信吾也於23日凌晨4時36分左右，在新竹市區和欣客運車站下車時落網。許多新竹民眾得知嫌犯在當地出沒都相當驚訝，並留言表示「新竹城隍爺有保佑，新竹警方辛苦了」、「他不知道新竹市的城隍爺很靈驗嗎？」。

警員曹瑞傑、凃明誠22日於台南市執勤時遭到林信吾持彈簧刀殺害，犯案後一路逃逸，甚至在台南市新營區的超商搶劫得手7千多元，再輾轉租車南下高雄、轉搭客運北上新竹，但行蹤仍被警方掌握，凌晨於新竹市區和欣客運車站下車時落網。

有網友就在臉書社團「新竹爆料公社」發文，「凶嫌差點就在我們新竹趴趴走」、「好加在他一下車就落網，新竹城隍爺有保佑」，祈福希望兩位殉職警察安息，一路好走。

許多網友就在底下留言表示，「他不知道新竹市的城隍爺很靈驗嗎？還是城隍爺牽引他到新竹來」、「今天是新竹城隍廟都城隍夫人聖誕千秋」、「感謝城隍爺」、「城隍爺都看不下去了」。