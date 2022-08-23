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台灣跑路難度超高？殺警案凶嫌17小時逃逾400公里 網曝落網關鍵

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殺警凶嫌林信吾落網地點曝 網紅一看驚呼：在我家隔壁！

聯合新聞網／ 綜合報導
台南殺警凶嫌林信吾在新竹和欣客運站落網，警方在現場清點查獲的警槍及子彈。圖／台南市警察局提供
台南殺警凶嫌林信吾在新竹和欣客運站落網，警方在現場清點查獲的警槍及子彈。圖／台南市警察局提供

台南市殺警凶嫌林信吾今天（23日）凌晨4點36分於新竹市和欣客運站落網，警方從林嫌身上查獲一把警用手槍及18顆子彈，隨即依殺人罪將其逮捕，並帶回台南市政府警察局釐清案情。嫌犯被抓捕的消息一出讓許多民眾終於鬆了口氣，網紅鬼才阿水聽聞消息後卻捏出一把冷汗，原來凶嫌落網處就在他家隔壁，而且路程不到2分鐘。

台南殺警凶嫌林信吾今早搭客運前往新竹，在下車時遭警方逮捕，據台南市警察局證實，林嫌身份為台南市明德外役監獄逃犯。網紅鬼才阿水一聽說此消息立即在個人臉書發文驚呼，「被捕的地方竟然在我家隔壁嚇死人了！」看到新聞畫面後他更確定該地點離他家只要步行2分鐘就到，好在警方及時將兇嫌逮捕。

鬼才阿水更表示，這起案件讓他想起了1997年白曉燕事件時的恐懼，也再次讓公權力遭受嚴峻挑戰，所幸隨著科技的發達與警方的重視讓事件順利落幕，後續只須靜待警方查明犯案動機，以及後續的司法偵辦結果。一些網友對此表示認同，「對呀，就怕陳進興案又重演，隨便闖入民宅、狹持人質，好可怕」、「凶嫌能活著逮捕歸案，頗為重要」、「支持並感謝警察的辛苦付出」。

殺警 網紅

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