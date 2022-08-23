通緝抓錯人有前例 前警員：「王迎先案」就曾抓錯冤死

台南警察遭殺害一案震驚全台，然而在案發後，警方第一時間公布一名陳姓嫌疑犯容貌及車牌，後來發現身形等特徵明顯有落差，才排除陳嫌犯案，然而全台卻已經將他當成嫌犯。真正涉案逃亡的嫌犯林信吾也在案發一天後，於23日凌晨在新竹市區和欣客運車站下車時落網，對於此案，前警員石明謹發文表示，這讓他第一時間想起「王迎先命案」。

石明謹說明，在1982年時，一名計程車司機李師科，殺警奪槍後持槍搶了土地銀行，一名身材長相跟李師科相似的計程車司機王迎先，被女兒的男友檢舉，內政部警政署刑事警察局將他逮捕後，以嚴刑逼供的方式逼他承認犯下搶案，王迎先在警方進行現場重建時，趁機從秀朗橋跳下以死明志。

石明謹接著說，台北市刑警大隊也逮捕了真正的犯嫌李師科，形成一案雙破，但是王迎先已經身亡，而當時宣布破案的數名刑警，反而被通緝分頭逃亡，成為台灣警政史上最大恥辱，同時也促進了刑事訴訟法的大改革。

回到台南這起殺警案，石明謹談及，很多鄉民在第一時間警方公布「疑似」犯嫌資料時，就高喊直接開槍打死他，甚至也有警政首長宣示要員警如遇反抗就可以用槍，這樣的心態很可能製造出第二個王迎先。而他也強調「今天，還真的差一點重蹈覆轍。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980