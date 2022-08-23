亞洲警察都不敢開槍？大票網友喊「只服這國家」：台灣學學

台灣昨（22）日發生殺警案震驚社會，台南兩名員警在追捕通緝犯時，意外遭到逃犯持刀攻擊，兩人皆不幸殉職。對此，不少人開始討論「警察到底該不該開槍」，一名網友在網路上發文，好奇詢問「亞洲哪國的警察最敢開槍？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「亞洲哪國的警察最敢開槍？」為題發文，原PO表示美國是配槍大國，時常都會有開槍狀況，但對比亞洲警察似乎都不太敢開槍，因此好奇詢問大家「亞洲的警察當中，最敢開槍的國家是哪幾個？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友點名「菲律賓」，「菲律賓沒跟你在客氣」、「菲律賓，前幾年那一波掃毒死了很多人」、「菲律賓兩邊都在互bang的」、「菲律賓是在比拔槍速度的」、「其實中南半島跟菲律賓都很兇，有在對抗毒梟」、「我只服菲律賓」、「菲律賓，多學學人家」、「菲律賓才是第一，泰國第二」、「菲律賓啊，路上都可以買槍了」、「菲律賓對付叛亂分子根本打仗，怎麼不兇」、「菲律賓啊！公權力不容質疑」。

根據了解，菲律賓前任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後就展開大規模「掃毒戰爭」，並不時煽動暴力、下令警察射殺嫌犯，造成數千人喪命。此外，杜特蒂更曾告訴警察，如果在緝捕毒品嫌犯時面臨生命危險，可以一律殺無赦。

不過，也因為杜特蒂給予警察很大的槍枝權力，於2020年就發生憾事。當時一名菲律賓警察於休假期間和鄰居發生口角衝突，一氣之下便開槍射殺鄰居母子，整段過程都被旁人拍攝並傳上網，造成不少民眾質疑警察濫權。

若台灣警察要使用配槍，則要遵守《警械使用條例》，條件包含「警察人員依本條例使用警械時，須依規定穿著制服，或出示足資識別之警徽或身分證件」、「警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認為有受危害之虞時」、「警察人員應基於急迫需要，合理使用槍械，不得逾越必要程度」、「警察人員使用警械時，如非情況急迫，應注意勿傷及其人致命之部位」等等，條件相當複雜且難以衡量。